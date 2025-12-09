Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξανά ατομικό οι Οσμάν και Χολμς ενόψει της Αρμάνι Μιλάνο
Ηλίας Λαλιώτης Ηλίας Λαλιώτης 09 Δεκεμβρίου 2025, 16:04
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Ξανά ατομικό οι Οσμάν και Χολμς ενόψει της Αρμάνι Μιλάνο

Χωρίς τους Τζέντι Οσμάν και Ρισόν Χολμς αναμένεται να ταξιδέψει ο Παναθηναϊκός AKTOR στο Μιλάνο για την αναμέτρηση με την Αρμάνι.

Με μία προπόνηση στο Telecom Center Athens συνεχίστηκε το μεσημέρι της Τρίτης (9/12) η προετοιμασία του Παναθηναϊκού AKTOR για την αναμέτρηση με την Αρμάνι Μιλάνο.

Ο Εργκίν Αταμάν δεν είχε ευχάριστα νέα από το μέτωπο των τραυματιών, καθώς οι Τζέντι Οσμάν και Ρισόν Χολμς, ακολούθησαν για μια ακόμα μέρα ατομικό πρόγραμμα προπόνησης.

Ο Τούρκος φόργουορντ ταλαιπωρείται από διάστρεμμα εδώ και τρεις εβδομάδες, είναι πολύ καλύτερα, αλλά κανείς δεν θέλει να ρισκάρει το παραμικρό σε αυτή τη φάση της σεζόν.

Με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να βρίσκεται σε εξαιρετική κατάσταση είναι πιθανόν να προφυλαχθεί για ένα ακόμα ματς ο Οσμάν και να επιστρέψει είτε κόντρα στη Φενέρ, είτε κόντρα στην Χάποελ Τελ Αβίβ.

Εκτός αποστολής, η οποία αναχωρεί για το Μιλάνο την Τετάρτη (10/12) θα είναι και ο Ρισόν Χολμς, ο οποίος βρίσκεται επίσης στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και της επιστροφής στην αγωνιστική δράση.



Ροή ειδήσεων

CHAMPIONS LEAGUE
Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Οι χαμένες ευκαιρίες των Πειραιωτών - Βίντεο
11 λεπτά πριν Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός: Οι χαμένες ευκαιρίες των Πειραιωτών - Βίντεο
CONFERENCE LEAGUE
Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Την περιμένει «καυτή» ατμόσφαιρα στην Τουρκία | Γέμισε αφίσες η Σαμψούντα
19 λεπτά πριν Σαμσουνσπόρ – ΑΕΚ: Την περιμένει «καυτή» ατμόσφαιρα στην Τουρκία | Γέμισε αφίσες η Σαμψούντα
ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου και στελεχών του Δήμου Βόλου
34 λεπτά πριν Ποινική δίωξη κατά του Αχιλλέα Μπέου και στελεχών του Δήμου Βόλου
SUPER LEAGUE
ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα στο ποδόσφαιρο» (video)
59 λεπτά πριν ΑΕΚ, Ηλιόπουλος: «Προσπαθούμε να φέρουμε μια καινούργια μέρα στο ποδόσφαιρο» (video)
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved