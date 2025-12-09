Ομάδες

Παναθηναϊκός AKTOR: Η παράνοια συνεχίζεται - Και νέο sold out με Χάποελ
INTIME SPORTS
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 09 Δεκεμβρίου 2025, 15:26
EUROLEAGUE / Παναθηναϊκός

Παναθηναϊκός AKTOR: Η παράνοια συνεχίζεται - Και νέο sold out με Χάποελ

Οι φίλοι του Παναθηναϊκού AKTOR εξαφάνισαν και το τελευταίο εισιτήριο για τον αγώνα τη ερχόμενης εβδομάδας και στο Telekom Center δε θα πέφτει καρφίτσα!

Ο Παναθηναϊκός AKTOR συνεχίζει το απαιτητικό πρόγραμμα της EuroLeague με δύο δύσκολες εκτός έδρας αποστολές απέναντι σε Αρμάνι Μιλάνο (11/12) και Φενερμπαχτσέ (16/12), πριν επιστρέψει στη βάση του.

Η επιστροφή στο «Telekom Center Athens» έχει προγραμματιστεί για τις 18 Δεκεμβρίου, όταν η ομάδα του Εργκίν Αταμάν θα φιλοξενήσει την Χάποελ Τελ Αβίβ. Για ακόμη μία φορά, οι φίλαθλοι του «τριφυλλιού» έδειξαν την αφοσίωσή τους, καθώς η ΚΑΕ ανακοίνωσε ότι τα εισιτήρια του αγώνα εξαντλήθηκαν δέκα ημέρες πριν από το τζάμπολ.

Το sold out επιβεβαιώνει την ισχυρή στήριξη του κόσμου στη φετινή προσπάθεια του Παναθηναϊκού AKTOR. Αγωνιστικά, οι «πράσινοι» μετά από 14 αναμετρήσεις στη EuroLeague βρίσκονται στην 5η θέση με ρεκόρ 9-5. Μάλιστα, η βαθμολογία είναι εξαιρετικά «σφιχτή», καθώς είναι ισόβαθμοι με Μπαρτσελόνα, Βαλένθια, Ερυθρό Αστέρα και Μονακό, που καταλαμβάνουν τις θέσεις από τη 2η έως την 6η.



