Μπογκντάνοβιτς για Ομπράντοβιτς: «Έκανε την καλύτερη επιλογή για όλους»

Οnsports Τeam

Ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς μίλησε για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς από την Παρτιζάν τονίζοντας ότι αυτή ήταν η καλύτερη λύση μετά τα όσα είχαν γίνει στην ομάδα του Βελιγραδίου.

Τη στιγμή που ο θόρυβος μοιάζει να... πέφτει στο Βελιγράδι, έπειτα από όλα όσα έχουν συμβεί στην ομάδα της Παρτιζάν από το βράδυ της ήττας από τον Παναθηναϊκό μέχρι και σήμερα, ο Μπόγκνταν Μπογκντάνοβιτς πήρε θέση για την αποχώρηση του Ζέλικο Ομπράντοβιτς και τόνισε πως αυτή ήταν η καλύτερη λύση για την ομάδα της Παρτιζάν.

Αναλυτικά τα όσα είπε στο «Euroleague & Friends» για την αποχώρηση του Ομπράντοβιτς:

«Ήταν μεγάλη έκπληξη για μένα. Αλλά ο Ζέλικο είναι έμπειρος άνθρωπος και πιστεύω στην απόφασή του — νομίζω ότι έκανε την καλύτερη επιλογή εκείνη τη στιγμή, όχι μόνο για τον εαυτό του αλλά και για την ομάδα. Είναι πολύ συνδεδεμένος συναισθηματικά με την Παρτιζάν. Είμαι πολύ λυπημένος που πήρε αυτή την απόφαση, αλλά είναι πολύ έμπειρος και σίγουρα ξέρει γιατί το έκανε. Είμαι λυπημένος που δε θα τον δω στον πάγκο στο τέλος της σεζόν. Αλλά έτσι είναι τα πράγματα.

Όταν ένας προπονητής παίρνει μια τέτοια απόφαση, πάντα υπάρχει αντίδραση, οπότε θα δούμε... Ειδικά όταν φεύγει κάποιος σαν τον Ζέλικο. Ως προπονητής, αναλαμβάνει μεγάλο μέρος της ευθύνης και της πίεσης. Τώρα η πίεση πέφτει στους παίκτες — δεν υπάρχει πια ο Ζέλικο. Από την εμπειρία μου, μια τέτοια κατάσταση μπορεί να φέρει κάτι θετικό. Ελπίζω να είναι καλό για την Παρτιζάν.

Η Παρτιζάν είναι η πρώτη του αγάπη. Ακόμα και όταν ήμασταν στη Φενερμπαχτσέ, πάντα μιλούσαμε για την Παρτιζάν. Αγαπάει το παιχνίδι και όποτε μιλάει στους παίκτες, θέλει πάντα να βλέπει την αγάπη τους για το μπάσκετ. Αυτό είναι που τον κάνει επιτυχημένο».