Ο Καρντένας επισκέφτηκε την αποστολή της Βαλένθια
Onsports Team 05 Δεκεμβρίου 2025, 13:58
EUROLEAGUE

Ο Καρντένας επισκέφτηκε την αποστολή της Βαλένθια

Ο παίκτης του Περιστερίου, που ανήκει στον ισπανικό σύλλογο, επισκέφτηκε την ομάδα της Βαλένθια που βρίσκεται στην Ελλάδα για την αποψινή αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό στο Telekom Center Athens. 

Ο Άλβαρο Καρντένας ανήκει στη Βαλένθια αλλά έχει παραχωρηθεί φέτος δανεικός στην ομάδα του Περιστερίου και τώρα είχε την ευκαιρία να δει από κοντά τους παίκτες και τους ανθρώπους της ισπανικής ομάδας. 

Ο Καρντένας διανύει μια καλή σεζόν με την ομάδα του Περιστερίου έχοντας 11,1 πόντους, 4,1 ασίστ, 3,1 ριμπάουντ και 2,5 κλεψίματα σε 26,5 λεπτά κατά μέσο όρο.

 

 



