Ολυμπιακός: Στην αποστολή για τον αγώνα με τον ΟΦΗ Ποντένσε και Τσικίνιο

Οnsports Τeam

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας του τους δύο παίκτες για την αναμέτρηση με τους Κρητικούς.

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα (17:00) με τον ΟΦΗ στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης", με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήμα.

Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας του και τους Τσικίνιο και Ποντένσε που ξεπέρασαν τον τραυματισμό τους και αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής ενόψει του αγώνα με την Καϊράτ στο Καζακστάν.