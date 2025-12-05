Ολυμπιακός: Στην αποστολή για τον αγώνα με τον ΟΦΗ Ποντένσε και Τσικίνιο

Αντίθετα, ο προπονητής των "ερυθρόλευκων" δε μπορεί να υπολογίζει στους Ρέτσο και Πασχαλάκη οι οποίοι είναι εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμών.
Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:
Μπιανκόν, Μπότης, Ποντένσε, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Τζολάκης και Τσικίνιο.
#OLYOFI: The Squad ? pic.twitter.com/oNoy29y31N— Olympiacos FC (@olympiacosfc) December 5, 2025