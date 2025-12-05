Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ολυμπιακός: Στην αποστολή για τον αγώνα με τον ΟΦΗ Ποντένσε και Τσικίνιο
Οnsports Τeam 05 Δεκεμβρίου 2025, 13:31
SUPER LEAGUE

Ολυμπιακός: Στην αποστολή για τον αγώνα με τον ΟΦΗ Ποντένσε και Τσικίνιο

Ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας του τους δύο παίκτες για την αναμέτρηση με τους Κρητικούς. 

Ο Ολυμπιακός ολοκλήρωσε την προετοιμασία του για τον αυριανό αγώνα (17:00) με τον ΟΦΗ στο "Γεώργιος Καραϊσκάκης", με τον Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ να μην αντιμετωπίζει αγωνιστικά προβλήμα.
 
Μάλιστα, ο Ισπανός τεχνικός συμπεριέλαβε στην αποστολή της ομάδας του και τους Τσικίνιο και Ποντένσε που ξεπέρασαν τον τραυματισμό τους και αναμένεται να πάρουν χρόνο συμμετοχής ενόψει του αγώνα με την Καϊράτ στο Καζακστάν.

Αντίθετα, ο προπονητής των "ερυθρόλευκων" δε μπορεί να υπολογίζει στους Ρέτσο και Πασχαλάκη οι οποίοι είναι εκτός αγωνιστικής δράσης λόγω τραυματισμών. 

Αναλυτικά η αποστολή του Ολυμπιακού:

Μπιανκόν, Μπότης, Ποντένσε, Καμπελά, Κοστίνια, Έσε, Καλογερόπουλος, Μουζακίτης, Γκαρθία, Μάνσα, Ελ Κααμπί, Νασιμέντο, Ορτέγκα, Πιρόλα, Μαρτίνς, Ροντινέι, Σιπιόνι, Στρεφέτσα, Ταρέμι, Γιάρεμτσουκ, Γιαζίτζι, Τζολάκης και Τσικίνιο.



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Τζίμα
2 λεπτά πριν Premier League: Επιβεβαιώθηκαν οι φόβοι για Τζίμα
EUROLEAGUE
Έξαλλοι στη Φενέρ με την αναβολή: «Δεν είναι θέμα ασφάλειας, αλλά διαρροής νερού στο ΣΕΦ»
19 λεπτά πριν Έξαλλοι στη Φενέρ με την αναβολή: «Δεν είναι θέμα ασφάλειας, αλλά διαρροής νερού στο ΣΕΦ»
EUROLEAGUE
«Εμφύλιος» στην Παρτίζαν: Η αποθέωση Ζοτς, οι αποδοκιμασίες και η αντίδραση του Ουάσινγκτον - Βίντεο
32 λεπτά πριν «Εμφύλιος» στην Παρτίζαν: Η αποθέωση Ζοτς, οι αποδοκιμασίες και η αντίδραση του Ουάσινγκτον - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Παναιτωλικός: Κατέθεσε προσφυγή ο Λιάβας
39 λεπτά πριν Παναιτωλικός: Κατέθεσε προσφυγή ο Λιάβας
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved