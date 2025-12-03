Ποκουσέφσκι για Ομπράντοβιτς: «Αυτός με έφερε, μου κάνουν ερωτήσεις που δεν έχω απαντήσεις»

Onsports Team

Η Παρτίζαν ετοιμάζεται για το ματς με την Μπάγερν Μονάχου στο Βελιγράδι, όμως όλα κινούνται σε ρυθμούς Ζέλικο Ομπράντοβιτς. Κάτι που φάνηκε από τις δηλώσεις του Αλεξέι Ποκουσέφσκι την παραμονή του αγώνα για την Euroleague:

«Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Για εμάς τους παίκτες, το μπάσκετ πρέπει να είναι το κύριο μέλημά μας και πρέπει να επικεντρωθούμε στο γήπεδο. Πρέπει να δείξουμε στο γήπεδο ότι θα δώσουμε τα πάντα για αυτόν τον σύλλογο και ότι ξέρουμε πού παίζουμε. Η κατάσταση της περασμένης εβδομάδας είναι συγκεκριμένη και δεν ήταν εύκολη για κανέναν από τους παίκτες, αλλά για εμάς το κύριο πράγμα είναι το μπάσκετ.

Είναι δύσκολο, επειδή είμαστε μπλεγμένοι σε όλα αυτά και όλες οι ιστορίες φτάνουν σε ξένους, καθώς και σε ντόπιους παίκτες. Υπάρχουν άνθρωποι που υποστηρίζουν την Παρτίζαν, φίλαθλοι που μας κάνουν ερωτήσεις στις οποίες δεν έχουμε απαντήσεις. Τους λέω ότι το δικό μας καθήκον είναι το μπάσκετ και αυτή τη στιγμή το μόνο που μπορούμε να κάνουμε είναι να βγούμε στο γήπεδο και ν' αγωνιστούμε.

Σίγουρα δεν ήταν στα σχέδια να συμβεί αυτό και όλοι το γνωρίζουν. Είπα ότι ήρθα χάρη στον Ζέλικο (σ.σ. Ομπράντοβιτς). Επειδή πίστευε σε εμένα και επειδή πίστευα ότι μαζί του θα μπορούσα να γίνω καλύτερος παίκτης. Δεν τελείωσε όπως θέλαμε, αλλά εξαρτάται από εμάς να παίξουμε όπως πρέπει στο γήπεδο και να επιστρέψουμε στον σωστό δρόμο που πρέπει να βρεθεί αυτός ο σύλλογος. Μίλησα με τον Ζέλικο εκείνες τις πρώτες ημέρες, όταν όλα συνέβαιναν. Είμαι εντάξει με την επικοινωνία μας και με στήριξε, μου είπε να συνεχίσω να δουλεύω και δεν μιλήσαμε για την κατάστασή του.

Καταλαβαίνω το συναίσθημα των φιλάθλων και όλα όσα νιώθουν οι οπαδοί και οι άνθρωποι που είναι πολύ δεμένοι με αυτόν τον σύλλογο, όπως εγώ. Ελπίζω ότι μέσα από το γήπεδο και τον κόσμο, θα μπορέσουμε να φέρουμε τον κόσμο πίσω στο πλευρό μας».