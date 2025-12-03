Eurocup Γυναικών: MVP η Χατζηλεοντή του Παναθηναϊκού για τον Νοέμβριο

Onsports Team

Τα χνάρια του Κένεθ Φαρίντ ακολούθησε η Ιωάννα Χατζηλεοντή, που αναδείχτηκε MVP στο Eurocup γυναικών για τον μήνα Νοέμβριο.

Ο «Manimal» πήρε το βραβείο του MVP στην Euroleague. Μετά τον άσο του Παναθηναϊκού AKTOR, η σκυτάλη πέρασε στην γυναικεία ομάδα μπάσκετ των «πράσινων». Η Ιωάννα Χατζηλεοντή είχε ανάλογη διάκριση, καθώς αναδείχθηκε MVP του Eurocup Γυναικών! Με 22,5 πόντους και 10,5 ριμπάουντ ανά ματς.

Η ανακοίνωση της FIBA αναφέρει:

«Η φόργουορντ ήταν… φωτιά για τον Παναθηναϊκό Α.Ο. μέσα στον μήνα.

Η Ιωάννα Χατζηλεοντή αναδείχθηκε MVP του Νοεμβρίου, ως αναγνώριση των εξαιρετικών εμφανίσεών της που οδήγησαν τον Παναθηναϊκό Α.Ο. στη φάση των Play-Off Round 1.

Ο ελληνικός σύλλογος θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα σε ένα συναρπαστικό ζευγάρι στη νοκ άουτ φάση και θα έχει κάθε λόγο να αισιοδοξεί για την πρόκριση, εφόσον η Χατζηλεοντή συνεχίσει την καυτή της φόρμα.

Ήταν καθοριστική τον Νοέμβριο, κάτι που αποδεικνύεται από τον εντυπωσιακό δείκτη απόδοσης 29.5. Αυτό προέκυψε αφού η 23χρονη σημείωσε 22.5 πόντους κατά μέσο όρο, με σχεδόν 60% ευστοχία.

Παράλληλα, η Χατζηλεοντή κατέγραψε ένα σπουδαίο μηνιαίο double-double, με 10.5 ριμπάουντ ανά παιχνίδι – ενώ μοίρασε και 2.5 ασίστ για να ολοκληρώσει το πακέτο.

Στο πρώτο της παιχνίδι μέσα στον μήνα, η Ελληνίδα άσος έκανε το υψηλότερο φετινό της σκορ, σημειώνοντας εντυπωσιακά 29 πόντους στη νίκη με 94-87 επί της Νεπτούνας. Παράλληλα, έκανε σημαντική δουλειά στα ριμπάουντ μετρώντας 11.

Στο δεύτερο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός επικράτησε της Nyon Basket Féminin με 89-80 σε ένα ακόμη παραγωγικό και θεαματικό ματς. Η Χατζηλεοντή ήταν και πάλι το κεντρικό πρόσωπο, προσθέτοντας αυτή τη φορά 16 καθοριστικούς πόντους και 10 ριμπάουντ.

Έδειξε επίσης την εντυπωσιακή δημιουργία της μοιράζοντας 4 ασίστ, ολοκληρώνοντας μια Regular Season που σίγουρα τράβηξε τα βλέμματα».