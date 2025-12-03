Ομάδες

CEV Challenge Cup: Άνετη πρόκριση για τις γυναίκες του Παναθηναϊκού
Onsports Team 03 Δεκεμβρίου 2025, 19:27
ΣΠΟΡ

CEV Challenge Cup: Άνετη πρόκριση για τις γυναίκες του Παναθηναϊκού

Οι βάσεις είχαν μπει από την Ελβετία και στο ΜΕΤΣ ο Παναθηναϊκός «σφράγισε» την πρόκριση επί της Ντούντινγκεν, νικώντας και το δεύτερο ματς με 3-0 σετ.

Εντυπωσιακή η ομάδα βόλεϊ γυναικών του Παναθηναϊκού. Οι «πράσινες» πέρασαν στις «16» καλύτερες ομάδες του CEV Challenge Cup, με άνετη νίκη επί της Ντούντινγκεν με 3-0 σετ στο ΜΕΤΣ. Σε συνδυασμό με την εύκολη επικράτηση και στην Ελβετία, ήρθε η πρόκριση.

Το «τριφύλλι» χρειαζόταν δύο σετ για να εξασφαλίσει τη συμμετοχή στις «16». Το έκανε με άνεση, νίκησε και το δεύτερο ματς και περιμένει τη νικήτρια του ζευγαριού Μπράγκα – Οσίτσα για να μάθει την επόμενη αντίπαλο.

Στο πρώτο σετ με όπλο το μπλοκ ήρθε το 25-16. Η πρόκριση εξασφαλίστηκε με γρήγορο ρυθμό και 25-13 στο δεύτερο σετ. Ο… περίπατος ολοκληρώθηκε με νίκη 3-0 μετά το 25-14 του τρίτου σετ.

Τα σετ: 3-0 (25-16, 25-13, 25-14)

 



