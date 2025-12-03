Ομάδες

Ολυμπιακός-Παναθηναϊκός 3-1: Η «πράσινη» κατάρρευση οδήγησε τους Πειραιώτες στον τελικό του Λιγκ Καπ
Onsports Team 03 Δεκεμβρίου 2025, 19:16
ΣΠΟΡ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός

Ο Παναθηναϊκός προηγήθηκε με 1-0 σετ στον ημιτελικό του Λιγκ Καπ, αλλά στη συνέχεια κατέρρευσε και ο Ολυμπιακός πήρε άνετα το εισιτήριο για τον τελικό της διοργάνωσης.

Ρεβάνς για την ήττα στο πρωτάθλημα της Volleyleague, μέσα στο κλειστό «Μελίνα Μερκούρη», από τον Παναθηναϊκό (0-3), πήρε ο Ολυμπιακός, αυτή την φορά στο πλαίσιο της ημιτελικής φάσης του League Cup «Νίκος Σαμαράς».

Παρότι οι «πράσινοι» πήραν το πρώτο σετ με 25-21, στη συνέχεια οι «ερυθρόλευκοι» αντέδρασαν, εκμεταλλεύτηκαν την κατάρρευση των αντιπάλων τους και με όπλα το καλό σερβίς και το μπλοκ πήραν τρία σερι σετ με 25-20, 25-20, 25-17 και επικράτησαν με 3-1.

Έτσι ο Ολυμπιακός πήρε το πρώτο «εισιτήριο» για τον μεγάλο τελικό του θεσμού, που είναι προγραμματισμένος να διεξαχθεί το απόγευμα της Παρασκευής (5/12) στο «Ανδρέας Βαρίκας». Εκεί θα περιμένει τον νικητή του δεύτερου ημιτελικού ανάμεσα σε ΠΑΟΚ και Φλοίσβο (20:30).



