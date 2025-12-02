Ομάδες

«Μέσα» ο Νιλικίνα, έξω και πάλι ο ΜακΚίσικ
Οnsports Τeam 02 Δεκεμβρίου 2025, 15:42
EUROLEAGUE

«Μέσα» ο Νιλικίνα, έξω και πάλι ο ΜακΚίσικ

Ευχάριστα τα νέα για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, ο οποίος είδε τον Φρανκ Νιλικίνα να επιστρέφει στις προπονήσεις, εν όψει της αναμέτρησης με τη Φενέρμπαχτσε τη στιγμή που ο Σακίλ ΜακΚίσικ έμεινε και πάλι εκτός. 

Επιστροφή για τον Γιώργο Μπαρτζώκα, που είδε τον Γάλλο άσο να ξεπερνά τον τραυματισμό που είχε και να τίθεται και πάλι στη διάθεση του Έλληνα τεχνικού.

Έτσι ο Νιλικίνα θα είναι διαθέσιμος για το παιχνίδι της 14ης αγωνιστικής της Euroleague κόντρα στη Φενέρμπαχτσε (4/11, 21:15).

Αντίθετα εκτός έμεινε και πάλι ο ΜακΚίσικ, του οποίου η συμμετοχή του στην αναμέτρηση απέναντι στην τουρκική ομάδα είναι εξαιρετικά αμφίβολη.


