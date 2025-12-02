Η ώρα του Ομπράντοβιτς

Οnsports Τeam

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία ο 65χρονος τεχνικός, μέσα στην ημέρα, θα... ανοίξει τα χαρτιά του μιλώντας για όσα συνέβησαν στο προηγούμενο διάστημα και "οδήγησαν" στην παραίτησή του από την τεχνική ηγεσία της Παρτιζάν.

Ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς είναι και πάλι το πιο "καυτό" όνομα του ευρωπαϊκού μπάσκετ, αλλά αυτή τη φορά για άλλο λόγο.

Ο Σέρβος τεχνικός πριν από λίγες ημέρες και μετά την ήττα της ομάδας του από τον Παναθηναϊκό ανακοίνωσε την παραίτησή του από την Παρτιζάν. Μια κίνηση που σηματοδότησε πάρα πολλές εξελίξεις και γεγονότα.

Η ομάδα του Βελιγραδίου μετά από συναντήσεις, ζυμώσεις και διαβουλεύσεις ανακοίνωσε την απόφασή της να δεχθεί την παραίτηση του Ομπράντοβιτς και σήμερα αναμένεται να πάρει σειρά ο ίδιος ο Σέρβος τεχνικός.

Σύμφωνα με πληροφορίες από τη Σερβία, μέσα στην ημέρα, ο 65χρονος προπονητής αναμένεται να τοποθετηθεί (άγνωστο πως) στον κόσμο της Παρτιζάν αλλά και σε όλη τη φίλαθλη κοινή γνώμη για το τι συνέβη στην ομάδα και φτάσαμε μέχρι το σημείο της παραίτησης.