Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Τέλος ο Μεσίνα από την Αρμάνι Μιλάνο - Αναλαμβάνει ο Ποέτα
Οnsports Τeam 24 Νοεμβρίου 2025, 21:26
EUROLEAGUE

Τέλος ο Μεσίνα από την Αρμάνι Μιλάνο - Αναλαμβάνει ο Ποέτα

Ο Έτορε Μεσίνα παραιτήθηκε από τη θέση του προπονητή στην Αρμάνι Μιλάνο και θα συνεχίσει σε άλλο διοικητικό πόστο.

Παρελθόν από τη θέση του προπονητή της Αρμάνι Μιλάνο αποτελεί μετά από 6 χρόνια ο Έτορε Μεσίνα. 

Ο Ιταλός τεχνικός θα παραμείνει στην ομάδα ως σύμβουλος του προέδρου Λέο Ντελ’Όρκο, ενώ και ο ίδιος είχε διατελέσει και πρόεδρος στον ιταλικό συλλόγο.

Μετά από τρεις συνεχόμενες ήττες την τελευταία εβδομάδα σε EuroLeague και Ιταλία, ο 66χρονος τεχνικός αποφάσισε πως ήρθε η ώρα για μια αλλαγή.

Η ιταλική ομάδα θα έχει πλέον στον πάγκο της τον Τζουζέπε Ποέτα, ο οποίος είχε ηγηθεί και στην τελευταία νίκη της, αυτή απέναντι στον Ολυμπιακό με 88-87 για την 11η αγωνιστική της EuroLeague, λόγω ασθένειας του Μεσίνα.

Ο Έτορε Μεσίνα ανέλαβε την τεχνική ηγεσία της Αρμάνι Μιλάνο το καλοκαίρι του 2019, έπειτα από μια πενταετία στους Σπερς ως ασίσταντ κόουτς του Γκρεγκ Πόποβιτς.

Στο παρελθόν, έχει καθίσει στους πάγκους των Βίρτους Μπολόνια, Μπένετον, ΤΣΣΚΑ Μόσχας και Ρεάλ Μαδρίτης, ενώ έχει διατελέσει ομοσπονδιακός προπονητής της εθνικής Ιταλίας.

Ο Μεσίνα έχει αναδειχθεί δύο φορές Προπονητής της Χρονιάς στην EuroLeague (2006, 2008) και έχει κατακτήσει τέσσερις φορές τον τίτλο με τις Βίρτους Μπολόνια (1998, 2001) και την ΤΣΣΚΑ (2006, 2008).



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Σφαλιάρα της Έβερτον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά την αδιανόητη αποβολή
16 λεπτά πριν Premier League: Σφαλιάρα της Έβερτον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά την αδιανόητη αποβολή
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Χωρίς διεθνείς αλλά με εφήβους η προπόνηση της «Ένωσης» – Εντείνεται η προσπάθεια για γκαρντ
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Χωρίς διεθνείς αλλά με εφήβους η προπόνηση της «Ένωσης» – Εντείνεται η προσπάθεια για γκαρντ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον: Δεν ξανάγινε! Χτύπησε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε - Βίντεο
2 ώρες πριν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον: Δεν ξανάγινε! Χτύπησε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Η βαθμολογία της Super League πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
2 ώρες πριν Η βαθμολογία της Super League πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved