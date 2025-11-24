Η βαθμολογία της Super League πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Οnsports Τeam

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής και πριν το σπουδαίο παιχνίδι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ .

Η 11η αγωνιστική κύλησε χωρίς απώλειες για τις ομάδες του Big4 κι έτσι δεν άλλαξαν και οι μεταξύ τους αποστάσεις στον βαθμολογικό πίνακα, με το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ να ακολουθεί.

Ο Λεβαδειακός είναι επίσης στους κερδισμένους, μετά τη σπουδαία νίκη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό με 2-1. Οι Βοιωτοί είναι πλέον μόνοι τους στην τέταρτη θέση.

Ο ΟΦΗ, παράλληλα, πήρε την τρίτη του νίκη με το ίδιο σκορ, έπιασε τον Ατρόμητο κι έστειλε στην προτελευταία θέση την ΑΕΛ Novibet.

Τα αποτελέσματα (11η αγωνιστική)

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1

Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0

Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3

ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0

ΑΕΚ – Αρης 1-0

Βόλος – Λεβαδειακός 1-2

ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ 1-2

Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 28

2. ΠΑΟΚ 26

3. ΑΕΚ 25

4. Λεβαδειακός 21

-------------------------------------

5. Βόλος 18

6. Παναθηναϊκός 18

7. Άρης 13

8. Κηφισιά 12

----------------------------------------

9. Παναιτωλικός 12

10. Ατρόμητος 9

11. ΟΦΗ 9

12. Αστέρας AKTOR 8

13. ΑΕΛ Novibet 7

14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

17:30: ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ

19:30: Άρης - ΑΕΛ Novibet

19:30: Κηφισιά - Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

17:00: Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

17:00: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

19:00: Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ