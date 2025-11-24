Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Η βαθμολογία της Super League πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Οnsports Τeam 24 Νοεμβρίου 2025, 22:16
SUPER LEAGUE / ΑΕΚ / Ολυμπιακός / Παναθηναϊκός / ΠΑΟΚ

Η βαθμολογία της Super League πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ

Δείτε πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Super League μετά την ολοκλήρωση της 11ης αγωνιστικής και πριν το σπουδαίο παιχνίδι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ.

Η 11η αγωνιστική κύλησε χωρίς απώλειες για τις ομάδες του Big4 κι έτσι δεν άλλαξαν και οι μεταξύ τους αποστάσεις στον βαθμολογικό πίνακα, με το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ να ακολουθεί.

Ο Λεβαδειακός είναι επίσης στους κερδισμένους, μετά τη σπουδαία νίκη επί του Βόλου στο Πανθεσσαλικό με 2-1. Οι Βοιωτοί είναι πλέον μόνοι τους στην τέταρτη θέση.

Ο ΟΦΗ, παράλληλα, πήρε την τρίτη του νίκη με το ίδιο σκορ, έπιασε τον Ατρόμητο κι έστειλε στην προτελευταία θέση την ΑΕΛ Novibet.

Τα αποτελέσματα (11η αγωνιστική)

Αστέρας Τρίπολης – Παναιτωλικός 1-1
Ολυμπιακός – Ατρόμητος 3-0
Πανσερραϊκός – Παναθηναϊκός 0-3
ΠΑΟΚ – Κηφισιά 3-0
ΑΕΚ – Αρης 1-0
Βόλος – Λεβαδειακός 1-2
ΑΕΛ Νovibet – OΦΗ 1-2

Η βαθμολογία (11η αγωνιστική)

1. Ολυμπιακός 28
2. ΠΑΟΚ 26
3. ΑΕΚ 25
4. Λεβαδειακός 21
-------------------------------------
5. Βόλος 18
6. Παναθηναϊκός 18
7. Άρης 13
8. Κηφισιά 12
----------------------------------------
9. Παναιτωλικός 12
10. Ατρόμητος 9
11. ΟΦΗ 9
12. Αστέρας AKTOR 8
13. ΑΕΛ Novibet 7
14. Πανσερραϊκός 5

*Ο Παναθηναϊκός και ο ΟΦΗ έχουν ματς λιγότερο.

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)

Σάββατο 29 Νοεμβρίου 2025

17:30: ΟΦΗ - Βόλος ΝΠΣ

19:30: Άρης - ΑΕΛ Novibet

19:30: Κηφισιά - Πανσερραϊκός

Κυριακή 30 Νοεμβρίου 2025

17:00: Ατρόμητος - Αστέρας Τρίπολης ΑΚΤΩΡ

17:00: Παναιτωλικός - Ολυμπιακός

19:00: Λεβαδειακός - ΠΑΟΚ

21:00: Παναθηναϊκός - ΑΕΚ



Ροή ειδήσεων

ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Premier League: Σφαλιάρα της Έβερτον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά την αδιανόητη αποβολή
17 λεπτά πριν Premier League: Σφαλιάρα της Έβερτον στη Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ, παρά την αδιανόητη αποβολή
BASKET LEAGUE
ΑΕΚ: Χωρίς διεθνείς αλλά με εφήβους η προπόνηση της «Ένωσης» – Εντείνεται η προσπάθεια για γκαρντ
1 ώρα πριν ΑΕΚ: Χωρίς διεθνείς αλλά με εφήβους η προπόνηση της «Ένωσης» – Εντείνεται η προσπάθεια για γκαρντ
ΠΟΔΟΣΦΑΙΡΟ
Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον: Δεν ξανάγινε! Χτύπησε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε - Βίντεο
2 ώρες πριν Μάντσεστερ Γιουνάιτεντ - Έβερτον: Δεν ξανάγινε! Χτύπησε συμπαίκτη του και αποβλήθηκε - Βίντεο
SUPER LEAGUE
Η βαθμολογία της Super League πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
2 ώρες πριν Η βαθμολογία της Super League πριν το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΑΕΚ
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved