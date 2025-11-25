Euroleague: Χάνει το υπόλοιπο του 2025 ο Τζεφ Ντάουτιν της Μακάμπι Τελ Αβίβ

ΑΠΕ / ΜΠΕ

Onsports Team

Χωρίς τον Τζέφρι Ντάουτιν θα υποδεχτεί την Αρμάνι Μιλάνο στο Βελιγράδι η Μακάμπι Τελ Αβίβ, την Τετάρτη (26/11, 19:00), στο πλαίσιο της 13ης αγωνιστικής της Euroleague.

Ο Αμερικανός γκαρντ υπέστη βαρύ διάστρεμμα στον αγώνα της ομάδας του Όντεντ Κάτας με τη Χάποελ Χολόν χθες (23/11). Ο Ντάουτιν υποβλήθηκε σε μαγνητική τομογραφία και τ' αποτελέσματα έδειξαν πως έχει τραυματιστεί στους συνδέσμους του αστραγάλου και γι' αυτό θα χρειαστεί να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για διάστημα περίπου έξι εβδομάδων.

Αυτό σημαίνει πως ο Ντάουτιν θα αγωνιστεί ξανά από το 2026 κι ενώ οι δύο ελληνικές ομάδες βρίσκουν τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στον δρόμο τους τον Ιανουάριο. Συγκεκριμένα, ο Ολυμπιακός υποδέχεται τη Μακάμπι Τελ Αβίβ στις 20 Ιανουαρίου για την 23η αγωνιστική, ενώ δύο ημέρες αργότερα, στις 22 Ιανουαρίου ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει εκτός έδρας τους Ισραηλινούς, για την 24η αγωνιστική.

Ο 28χρονος Αμερικανός γκαρντ έχει φέτος 9,9 πόντους, 2,9 ασίστ και 1,1 ριμπάουντ σε 19:37 μέσο όρο στη Euroleague.