Μακάμπι: Στο στόχαστρο ο Κάτας

Οnsports Τeam

Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται ο Ισραηλινός τεχνικός, λόγω της πορείας της ομάδας με το Δ.Σ. της του συλλόγου να του δίνει… παράταση «ζωής», αλλά η αναμέτρηση με την Αρμάνι να είναι κάτι περισσότερο από τελικός.

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκεται ο Όντεντ Κάτας με τους ρεπόρτερ στο Ισραήλ να θεωρούν πως έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της ομάδας του Τελ Αβίβ.

Παρά την νίκη της ομάδας για το πρωτάθλημα, με 102-75 επί της Χολόν, οι φίλοι της ομάδας της Μακάμπι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Ισραηλινό τεχνικό και ζητούν άμεσα να αλλάξουν τα δεδομένα από τη διοίκηση.

Όπως αναφέρει το «Sport5»τα παράπονα των φίλων της Μακάμπι είναι πλέον πολλά, κλήθηκε Δ.Σ., το οποίο είχε διάρκεια μιάμισης ώρας κι έξω από την αίθουσα βρέθηκαν οπαδοί της ισραηλινής ομάδας, ζητώντας εξηγήσεις.

Τελικά, η απόφαση της διοίκησης ήταν προς το παρόν να συνεχίσει κανονικά στον πάγκο ο Κάτας, με το παιχνίδι κόντρα στην Αρμάνι (26/11, 19:00) να είναι «τελικός», αφού μία πιθανή ήττα θα σημάνει την απομάκρυνσή του.

Ωστόσο ο ίδιος σε δηλώσεις του έδειξε να μην επηρεάζεται κι ιδιαίτερα, δηλώνοντας σε σχετική ερώτηση: «Ακούω τους θορύβους, αλλά δεν ασχολούμαι με τις εικασίες».