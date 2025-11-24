Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Μακάμπι: Στο στόχαστρο ο Κάτας
Οnsports Τeam 24 Νοεμβρίου 2025, 12:13
EUROLEAGUE

Μακάμπι: Στο στόχαστρο ο Κάτας

Σε πολύ δύσκολη θέση βρίσκεται ο Ισραηλινός τεχνικός, λόγω της πορείας της ομάδας με το Δ.Σ. της του συλλόγου να του δίνει… παράταση «ζωής», αλλά η αναμέτρηση με την Αρμάνι να είναι κάτι περισσότερο από τελικός.

Σε πολύ δύσκολη κατάσταση βρίσκεται ο Όντεντ Κάτας με τους ρεπόρτερ στο Ισραήλ να θεωρούν πως έχει ξεκινήσει η αντίστροφη μέτρηση για την απομάκρυνσή του από τον πάγκο της ομάδας του Τελ Αβίβ.

Παρά την νίκη της ομάδας για το πρωτάθλημα, με 102-75 επί της Χολόν, οι φίλοι της ομάδας της Μακάμπι έχουν βάλει στο στόχαστρο τον Ισραηλινό τεχνικό και ζητούν άμεσα να αλλάξουν τα δεδομένα από τη διοίκηση.

Όπως αναφέρει το «Sport5»τα παράπονα των φίλων της Μακάμπι είναι πλέον πολλά, κλήθηκε Δ.Σ., το οποίο είχε διάρκεια μιάμισης ώρας κι έξω από την αίθουσα βρέθηκαν οπαδοί της ισραηλινής ομάδας, ζητώντας εξηγήσεις.

Τελικά, η απόφαση της διοίκησης ήταν προς το παρόν να συνεχίσει κανονικά στον πάγκο ο Κάτας, με το παιχνίδι κόντρα στην Αρμάνι (26/11, 19:00) να είναι «τελικός», αφού μία πιθανή ήττα θα σημάνει την απομάκρυνσή του.

Ωστόσο ο ίδιος σε δηλώσεις του έδειξε να μην επηρεάζεται κι ιδιαίτερα, δηλώνοντας σε σχετική ερώτηση: «Ακούω τους θορύβους, αλλά δεν ασχολούμαι με τις εικασίες».



Ροή ειδήσεων

BASKET LEAGUE
Πλευρά Μυστακίδη: «Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σήμερα»
16 λεπτά πριν Πλευρά Μυστακίδη: «Είμαστε έτοιμοι να υπογράψουμε σήμερα»
CHAMPIONS LEAGUE
COSMOTE TV: Το UEFA Champions League επιστρέφει με Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι-Μπαρτσελόνα
28 λεπτά πριν COSMOTE TV: Το UEFA Champions League επιστρέφει με Ολυμπιακός-Ρεάλ Μαδρίτης, Τσέλσι-Μπαρτσελόνα
ONSPORTS ΘΕΜΑΤΑ
AEK: Μάνταλος, σαν το παλιό, καλό κρασί – Κομβικός στην 500η συμμετοχή του και καθολική αναγνώριση
46 λεπτά πριν AEK: Μάνταλος, σαν το παλιό, καλό κρασί – Κομβικός στην 500η συμμετοχή του και καθολική αναγνώριση
EUROLEAGUE
Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός σε ελληνοσερβικές μονομαχίες – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
54 λεπτά πριν Euroleague: Παναθηναϊκός κι Ολυμπιακός σε ελληνοσερβικές μονομαχίες – Το τηλεοπτικό πρόγραμμα
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved