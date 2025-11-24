Γκράχαμ πριν τον Ολυμπιακό: «Θέλω να είμαι ο ηγέτης»

Οnsports Τeam

Αγωνιστική απραξία τέλος για τον Ντεβόντε Γκράχαμ, καθώς ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα επέστρεψε σε δράση και με δηλώσεις του μοιάζει ανυπόμονος για το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό.

Αναλυτικά οι δηλώσεις του στο «Meridian Sport»:

«Νιώθω υπέροχα. Χαίρομαι πολύ που επέστρεψα στην ομάδα. Ήμουν πραγματικά ανυπόμονος. Ο τραυματισμός ήταν τέτοιος που το μόνο που μπορούσα να κάνω ήταν να περιμένω, να περιμένω να περάσει, έχουν περάσει σχεδόν δύο μήνες, αλλά είναι ωραίο που επέστρεψα.

«Δεν είχα καμία προσδοκία για το πρώτο παιχνίδι, ειδικά επειδή χάσαμε δύο συνεχόμενα παιχνίδια, οπότε ξέρω ότι ο προπονητής παίζει για να κερδίσει και δεν πρόκειται να με βάλει μόνο και μόνο επειδή επέστρεψα ή όπως αλλιώς νομίζει ο κόσμος.

Είμαι ήδη 100% έτοιμος, επέστρεψα. Ψυχικά νιώθω υπέροχα, σωματικά νιώθω ακόμα καλύτερα. Να είμαι ο ηγέτης, να είμαι δημιουργός παιχνιδιού, όπως ήμουν πάντα, και να δημιουργώ για τους συμπαίκτες μου».