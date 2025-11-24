ΝΙΚΟΣ ΠΑΝΤΕΛΗΣ -ΚΥΡΙΑΚΗ 28 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ - ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ

Οnsports Τeam

Ο Νίκος Παντελής (ή απλώς Παντελής – γυρνάει και στα δύο) έρχεται στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ την Κυριακή 28 Δεκεμβρίου για μια μοναδική stand-up comedy παράσταση! Μία βραδιά που υπόσχεται δυνατές δόσεις γέλιου, ειλικρίνειας, εορταστικής διάθεσης και… άβολες στιγμές.

Γεννημένος και μεγαλωμένος στη Ρόδο, ο Παντελής μπορεί να σπούδασε στο Αγρίνιο «για λόγους που ούτε ο ίδιος δεν έχει καταλάβει», αλλά η πορεία του τον οδήγησε σε μια εντελώς διαφορετική σκηνή.

Το 2015 αποφάσισε να αφήσει την Ελλάδα και να ζήσει στο εξωτερικό. Πρώτα στάση: Αγγλία. Επόμενη: Βέλγιο. Εκεί, ανάμεσα σε βροχή, μπύρες και σοκολάτες, γνώρισε, ερωτεύτηκε το stand-up comedy και… κόλλησε.

Ξεκίνησε γράφοντας και παίζοντας παραστάσεις στα aγγλικά, για να μάθει όλη η Ευρώπη για τη μαμά του (και όπως ο ίδιος λέει, το πέτυχε) ενώ στη συνέχεια άρχισε να εμφανίζεται και στα ελληνικά, μοιράζοντας τις ιστορίες του με τους Έλληνες της διασποράς. Έκτοτε έχει εμφανιστεί σε δεκάδες παραστάσεις και έχει συνεργαστεί με Έλληνες και ξένους κωμικούς, ενώ πρόσφατα παρουσίασε με επιτυχία τη σειρά «Νιώθοντας Άβολα», όπου έκανε roast ακόμα και μπασκετμπολίστες του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού – και επέζησε για να το αφηγηθεί στη σκηνή!

Στις παραστάσεις του μιλάει για όλα! Τα χρόνια της ξενιτιάς, τις αναμνήσεις από την επαρχία, τις αμήχανες ερωτικές ιστορίες, και –αναπόφευκτα– για τη μαμά του. Γιατί ας είμαστε ειλικρινείς: κανείς δεν γλιτώνει από τη μαμά του!

Αυτή τη φορά, ο Παντελής επιστρέφει στην Αθήνα, στο Θέατρο Άλσος ΔΕΗ για μια μοναδική εορταστική stand-up εμπειρία γεμάτη γέλιο, αλήθειες, και μερικά άβολα συναισθήματα… που θα μυρίζει μελομακάρονα, Χριστούγεννα και… πανικό από τα γέλια.

Μην τη χάσετε!

Πληροφορίες:

ΘΕΑΤΡΟ ΑΛΣΟΣ ΔΕΗ: Ευελπίδων 4, Κυψέλη – Πεδίον του Άρεως

Τηλ. Κρατήσεων: 210-8227471 & 210-8831487

Ώρα έναρξης: 21:00

Προπώληση: https://www.more.com/gr-el/tickets/standupcomedy/nikos-pantelis και στα ταμεία του Θεάτρου.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ & ΠΡΟΒΟΛΗ ΤΗΣ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗΣ ΣΤΑ MEDIA:

MK GROUP OF COMPANIES

ΕΛΕΝΗ ΤΩΡΟΥ - ΜΑΝΟΣ ΜΑΓΙΑΤΗΣ - ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΠΟΥΛΟΥ

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ: ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ

ΠΑΡΑΓΩΓΗ: MK GROUP OF COMPANIES: ΗΛΙΑΣ ΜΑΡΟΣΟΥΛΗΣ, ΑΓΓΕΛΟΣ ΚΟΤΑΡΙΔΗΣ