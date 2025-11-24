EuroLeague: Ελεύθερες βολές, το μεγάλο «όπλο» (και φέτος) του Ολυμπιακού

Οnsports Τeam

Μετά από τη συμπλήρωση 12 αγωνιστικών, στη regular season της EuroLeague, ο Ολυμπιακός βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης με ρεκόρ 8-4 (όσο ακριβώς έχουν και οι Ερυθρός Αστέρας και Παναθηναϊκός), με την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζώκα να βρίσκεται τον τρόπο να πηγαίνει στη γραμμή της φιλανθρωπίας, πιο συχνά από τον καθένα, μετρώντας ήδη 305 ελεύθερες βολές.

Για μία ακόμα σεζόν στη EuroLeague ο Ολυμπιακός έχει καταφέρει να κάνει… πλάκα στους αντιπάλους του (ίσως και στους διαιτητές) καθώς κάθε λίγο και λιγάκι οι παίκτες του (με πρώτο και καλύτερο τον Σάσα Βεζένκοφ) βρίσκονται στη γραμμή των βολών.

Ο Ολυμπιακός μετά τη συμπλήρωση 12 αγωνιστικών στη EuroLeague βρίσκεται στη δεύτερη θέση της κατάταξης έχοντας στο ενεργητικό του 8 νίκες και 4 ήττες, όντας η ομάδα που βρίσκεται στην κορυφή της λίστας των ελεύθερων βολών. Των ομάδων που έχουν επιχειρήσει τις περισσότερες ελεύθερες βολές. Αυτό πλέον έχει γίνει ένα… παραδοσιακό «όπλο» της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα και είναι talk of the town τα τελευταία χρόνια, μιας και οι «ερυθρόλευκοι» υποστηρίζουν πως αυτό έχει να κάνει με τον τρόπο που αγωνίζονται οι «ερυθρόλευκοι», ενώ την ίδια στιγμή από τις άλλες ομάδες υπάρχει τεράστια δυσαρέσκεια με την αντιμετώπιση των διαιτητών και τα διαφορετικά κριτήρια που υπάρχουν.

Χαρακτηριστικότερο και πλέον πρόσφατο παράδειγμα η ανακοίνωση της Παρτιζάν μετά το παιχνίδι με τον Ολυμπιακό, με την ομάδα του Βελιγραδίου να ηττάται στο ΣΕΦ με 80-71 και τους «ερυθρόλευκους» να κερδίζουν 31 βολές, ενώ η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς μόλις 5(!!!).

Είναι χαρακτηριστικό και πρέπει να τονιστεί ότι από τις 12 αγωνιστικές ο Ολυμπιακός μόλις μία φορά έχει «εκτελέσει» λιγότερες βολές από τον αντίπαλό του. Και αυτό στον αγώνα της 5ης αγωνιστικής με την Μακάμπι στο Βελιγράδι όπου οι παίκτες του Όντεντ Κάτας «κέρδισαν» 19 βολές, ενώ οι «ερυθρόλευκοι» 18.

«Έσπασε» ήδη το φράγμα των 305 βολών

Η συζήτηση που έχει «σηκωθεί» και φέτος αναφορικά με τις βολές του Ολυμπιακού δεν είναι μόνο ο «εντυπωσιακός» αριθμός των 305 βολών που έχουν «εκτελέσει» οι «ερυθρόλευκοι» σε μόλις 12 αγωνιστικές, αλλά τα διαφορετικά κριτήρια που φαίνεται ότι υπάρχουν στα παιχνίδια της ομάδας του Γιώργου Μπαρτζώκα. Τη στιγμή που ο Ολυμπιακός έχει μέσο όρο βολών 25,4 σε κάθε παιχνίδι, οι αντίπαλοι του έχουν μόλις 15,7 βολές. Δηλαδή, σχεδόν 10 βολές λιγότερες. Στοιχείο που σίγουρα προκαλεί απορία και «σηκώνει» συζήτηση. Μπασκετική και μη…

Το Top-5 των ομάδων σε βολές

Ο Ολυμπιακός λοιπόν είναι η πρώτη ομάδα στη σχετική λίστα με 305 και ακολουθούν ο Ερυθρός Αστέρας με 290, η Μακάμπι με 289, η Ντουμπάι με 282 και η Ρεάλ Μαδρίτης με 277.

Ομάδα Βολές Μέσος Όρος

Ολυμπιακός 305 25,4

Ερυθρός Αστέρας 209 24,2

Μακάμπι 289 24,1

Ντουμπάι 282 23,5

Ρεάλ Μαδρίτης 277 23,1

Τέλος σημείο που έχει και αυτό την αξία του είναι πως αν δούμε τις ομάδες που βρέθηκαν στο τελευταίο Final-4, στο Άμπου Ντάμπι, βρίσκονται ακόμα πιο χαμηλά στην λίστα. Η Μονακό βρίσκεται 6η με 269 βολές (22,4), ο Παναθηναϊκός στην 8η θέση με 261 (21,8) και η πρωταθλήτρια Ευρώπης Φενέρμπαχτσε μόλις στην 11η θέση με 231 βολές (19,3).