ΑΕΚ: Προβλήματα και απώλειες για την Φιορεντίνα

Ο «Δικέφαλος» μετά την νίκη επί του Άρη στρέφει την προσοχή του στο ματς με τους «Βιόλα» οι οποίοι δε θα έχουν στη σύνθεσή τους Ντοντό και Πίκολι.

Η ΑΕΚ αρχίζει να σκέφτεται και πάλι τις ευρωπαϊκές της υποχρεώσεις και τον πολύ σπουδαίο αγώνα με την Φιορεντίνα στην Ιταλία.

Οι Ιταλοί έχουν να διαχειριστούν δύο σημαντικά προβλήματα καθώς στην αναμέτρηση της Πέμπτης στο «Αρτέμιο Φράνκι».

Οι «βιόλα» δεν υπολογίζουν τους Ντοντό και Ρομπέρτο Πίκολι, καθώς και οι δύο αντιμετωπίζουν μυϊκούς τραυματισμούς από το παιχνίδι του Σαββάτου με τη Γιουβέντους.

Ο Βραζιλιάνος δεξιός μπακ μετρά φέτος 17 συμμετοχές και 1 γκολ αποτελώντας βασική επιλογή, ενώ ο 24χρονος Ιταλός φορ έχει 3 γκολ και 1 ασίστ σε 14 εμφανίσεις.

Στον αντίποδα, επέστρεψε και υπολογίζεται κανονικά ο Μόισε Κεν, ο βασικός στράικερ της Φιορεντίνα, ενώ αναμένεται να είναι διαθέσιμος και ο βασικός της αριστερός μπακ Ρόμπερτ Γκόζενς.