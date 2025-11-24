Ομάδες

Euroleague: MVP της 12ης αγωνιστικής ο Μαλεντόν
Οnsports team 24 Νοεμβρίου 2025, 02:24
EUROLEAGUE

Στον Τεό Μαλεντόν της Ρεάλ Μαδρίτης κατέληξε ο τίτλος του πολυτιμότερου παίκτη για την 12η αγωνιστική της Euroleague,

Ο Γάλλος γκαρντ είχε καθοριστική συμβολή στη δραματική νίκη (100-99) της «βασίλισσας» επί της Ζαλγκίρις Κάουνας.

Ο 24χρονος βρέθηκε στο παρκέ για 21 λεπτά και 30 δευτερόλεπτα και τελείωσε την αναμέτρηση με 25 πόντους (7/8 δίποντα, 0/3 τρίποντα, 11/11 βολές), 3 ριμπάουντ, 5 ασίστ, 2 κλεψίματα και 7 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 2 φάουλ και 2 λάθη. Χάρη σε αυτή την εμφάνιση, ο γκαρντ της «βασίλισσας» συγκέντρωσε 34 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, επίδοση που ήταν η υψηλότερη μεταξύ των παικτών από τις ομάδες που πανηγύρισαν νίκη στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η υψηλότερη βαθμολογία στο σύστημα αξιολόγησης, ήτοι 39 βαθμοί, ανήκει στον Τζάστιν Ρόμπινσον. Ο άσος της Παρί είχε σε 28 λεπτά συμμετοχής απολογισμό 35 πόντους (4/7 δίποντα, 7/10 τρίποντα, 6/6 βολές), 2 ριμπάουντ, 4 ασίστ, 2 κλεψίματα και 10 κερδισμένα φάουλ, ενώ υπέπεσε σε 3 φάουλ και πέντε λάθη, ωστόσο η ομάδα του ηττήθηκε 98-86 από τον Ολυμπιακό στο ΣΕΦ.



