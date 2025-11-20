Ομάδες

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Οσμάν, έφυγε για τα αποδυτήρια πριν το τέλος της πρώτης περιόδου
EUROKINISSI
Onsports Team 20 Νοεμβρίου 2025, 21:45
EUROLEAGUE

Παναθηναϊκός: Πρόβλημα με Οσμάν, έφυγε για τα αποδυτήρια πριν το τέλος της πρώτης περιόδου

Ο Τσεντί Οσμάν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια της πρώτης περιόδου της αναμέτρησης Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι, για τη 12η αγωνιστική της Euroleague.

Νέος «πονοκέφαλος» για τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος είδε τον Οσμάν να γυρίζει το πόδι του, έπειτα από προσπάθεια στην οποία κέρδισε φάουλ.

Ο Τούρκος, μολονότι έδειχνε να πονάει, εκτέλεσε και ευστόχησε σε δύο βολές, αλλά αμέσως μετά κάθισε στον πάγκο. Στη συνέχεια αποχώρησε για τα αποδυτήρια με τη βοήθεια του ιατρικού επιτελείου, καθώς δεν ήταν σε θέση να πατήσει το πόδι του.

Πλέον, απομένει να διαπιστωθεί η σοβαρότητα του τραυματισμού του, με τις πιθανότητες να επιστρέψει στο παιχνίδι να θεωρούνται ελάχιστες.



