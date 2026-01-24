Euroleague, Παρτιζάν: Τέλος η σεζόν για Μαρίνκοβιτς - Υπέστη ρήξη Αχιλλείου τένοντα

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Δυσάρεστα είναι τα νέα για την Παρτίζαν, καθώς επιβεβαιώθηκαν οι αρχικοί φόβοι σχετικά με τον τραυματισμό του Βάνια Μαρίνκοβιτς.

Ο αρχηγός της σερβικής ομάδας τραυματίστηκε στο παιχνίδι της Παρασκευής (23/01) απέναντι στη Χάποελ στο Τελ Αβίβ, αμέσως μετά το κρίσιμο τρίποντο που σημείωσε και έστειλε την αναμέτρηση στην παράταση. Μετά το τέλος του αγώνα, ο Σέρβος γκαρντ υποβλήθηκε σε ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες έδειξαν πρόβλημα στον Αχίλλειο τένοντα, χωρίς ωστόσο να έχει ξεκαθαρίσει αρχικά το μέγεθος της ζημιάς.

Η αβεβαιότητα λύθηκε έπειτα από τη μαγνητική τομογραφία στην οποία υποβλήθηκε ο παίκτης, με τα αποτελέσματα να δείχνουν ρήξη Αχιλλείου τένοντα. Πρόκειται για σοβαρό τραυματισμό, που αναμένεται να τον κρατήσει εκτός αγωνιστικής δράσης για μεγάλο χρονικό διάστημα, με την επιστροφή του να τοποθετείται πλέον στη νέα σεζόν.

Η Παρτίζαν επιβεβαίωσε επίσημα το μέγεθος του τραυματισμού μέσω ανακοίνωσης, τονίζοντας ότι ο Μαρίνκοβιτς θα υποβληθεί τις επόμενες ημέρες σε νέα μαγνητική εξέταση, προκειμένου να ληφθούν οι τελικές αποφάσεις σχετικά με τη χειρουργική επέμβαση που ενδέχεται να χρειαστεί.