Ολυμπιακός: Πλησιάζει σε νέο sold out - Ελάχιστα εισιτήρια έχουν απομείνει για Βόλο

Πολύ κοντά σ’ ένα ακόμα εντός έδρας sold out βρίσκεται ο Ολυμπιακός, καθώς έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια για το ματς του Σαββάτου (24/01) με τον Βόλο.

Λίγες μέρες μετά τη μεγάλη επιτυχία κόντρα στην Μπάγερ Λεβερκούζεν, ο Ολυμπιακός στρέφει την προσοχή του στις εγχώριες διοργανώσεις και τη Super League, μια και το απόγευμα του Σαββάτου (24/01) στις 17:00 υποδέχεται τον Βόλο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να πάρουν τη νίκη και συνάμα το «τρίποντο», όσο το δυνατόν πιο… άμεσα, ούτως ώστε να μπορέσουν να επικεντρωθούν στον «τελικό» που έχουν μπροστά τους για το Champions League απέναντι στον Άγιαξ στην Ολλανδία.

Μάλιστα, στην προσπάθειά τους αυτή, όπως όλα δείχνουν, θα έχουν δυναμική στήριξη από τους οπαδούς τους, αφού λίγες ώρες πριν τη σέντρα, έχουν απομείνει ελάχιστα εισιτήρια για τον αγώνα με τον Βόλο. Όπως αναφέρουν οι πληροφορίες, από τα εισιτήρια που τέθηκαν προς κυκλοφορία, ελέω και των πολλών εισιτηρίων διαρκείας, έχουν απομείνει μόλις 700 «μαγικά χαρτάκια» για το ματς του Σαββάτου (24/01).

Η διάθεση των εισιτηρίων συνεχίζεται μόνο από το επίσημο site του Ολυμπιακού, ενώ βασική προϋπόθεση για την αγορά είναι οι φίλαθλοι να έχουν στην κατοχή τους την κάρτα φιλάθλου του συλλόγου.