Greek Basketball League: Στη Νέα Σμύρνη ο ΠΑΟΚ, στην Πάτρα ο Άρης - Το πρόγραμμα

Eurokinissi Sports

Οnsports Τeam

Η δράση στη Stoiximan Greek Basketball League επιστρέφει με την έναρξη της 16ης αγωνιστικής, η οποία θα ανοίξει το Σάββατο (24/01), με τέσσερις αναμετρήσεις να βρίσκονται στο πρόγραμμα της ημέρας.

Το αγωνιστικό πρόγραμμα ξεκινά στις 16:00 με δύο παιχνίδια. Στην Πάτρα, ο Προμηθέας υποδέχεται τον Άρη Betsson στο «Δημήτριος Τόφαλος», σε αναμέτρηση που θα μεταδοθεί από την ΕΡΤ2 Σπορ. Την ίδια ώρα, στη Μύκονο, η Μύκονος Betsson φιλοξενεί τον Ηρακλή στο κλειστό «Π. Χανιώτη», με τηλεοπτική κάλυψη από το ΕΡΤ Sports 1.

Η συνέχεια δίνεται στις 18:15, όταν ο Πανιώνιος θα αντιμετωπίσει τον ΠΑΟΚ στο «Μ. Λιούγκας», με τη συγκεκριμένη αναμέτρηση να προβάλλεται από την ΕΡΤ2 Σπορ. Παράλληλα, το Περιστέρι Betsson κοντράρεται με την Καρδίτσα στο κλειστό «Ανδρέας Παπανδρέου», με μετάδοση από το ΕΡΤ Sports 1.

Συνοπτικά, το πρόγραμμα της 16ης αγωνιστικής:

Σάββατο 24 Ιανουαρίου

16:00 Προμηθέας - Άρης Betsson (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

16:00 Μύκονος Betsson - Ηρακλής (ΕΡΤ Sports 1)

18:15 Πανιώνιος - ΠΑΟΚ (ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ)

18:15 Περιστέρι Betsson - Καρδίτσα (ΕΡΤ Sports 1)

Κυριακή 25 Ιανουαρίου