Παναθηναϊκός AKTOR: Η τριπλή απειλή της Ντουμπάι

Η ομάδα του «τριφυλλιού» μετράει αντίστροφα για το πρώτο από τα τρία συνεχόμενα εντός έδρας ματς που έχει μπροστά της, με την Ντουμπάι να πηγαίνει στο Telekom Center για να κάνει τη ζημιά, στηριζόμενη στο ταλέντο της, την ποιότητά της και τους τρεις βασικούς άξονες του επιθετικού της παιχνιδιού.

Ο Παναθηναϊκός, όντας στο 7-4 και προερχόμενος από δύο εντυπωσιακές εκτός έδρας εμφανίσεις (νίκες σε Παρίσι και Μαδρίτη), υποδέχεται την Ντουμπάι η οποία βρίσκεται πιο χαμηλά στη βαθμολογία, με ρεκόρ 5-6, αλλά προερχόμενη και αυτή από δύο νικηφόρα αποτελέσματα. Κόντρα στη Ζαλγκίρις και στον Ερυθρό Αστέρα, μέσα στο «σπίτι» της.

Η αποψινή αποστολή του «τριφυλλιού» μόνο εύκολη δεν είναι αφού από τη μία ο ενθουσιασμός από την προηγούμενη διπλή αγωνιστική μπορεί να εκληφθεί ως κακός σύμβουλος, αν δεν υπάρξει η κατάλληλη διαχείριση, ενώ η δυναμική της ομάδας του Γιούριτσα Γκόλεματς είναι σαφώς μεγαλύτερη από αυτή που «δείχνει» η βαθμολογική της θέσης.

Η Ντουμπάι θα παραταχθεί απόψε στο glass floor του Telekom Center Athens χωρίς άγχος και χωρίς να έχει τίποτα να χάσει. Η ομάδα των ΗΑΕ θα θέλει να παίξει το ελεύθερο και… γρήγορο μπάσκετ της έτσι ώστε να βάλει στον ρυθμό της τον Παναθηναϊκό και να μην του επιτρέψει να ελέγξει την κατάσταση. Και αν ο Παναθηναϊκός δεν είναι αυτός που πρέπει, τότε η Ντουμπάι έχει τα εχέγγυα για να το καταφέρει.

Ο Γιούριτσα Γκόλεματς μπορεί να είναι ρούκι στη διοργάνωση, έχει όμως καταφέρει (και μάλιστα σε σύντομο χρονικό διάστημα) να δώσει «ταυτότητα» στην ομάδα του και να στηρίζει το επιθετικό της παιχνίδι (λόγω του πλούσιου ταλέντου των παικτών του) σε συγκεκριμένους άξονες.

Α) Ντουέιν Μπέικον

Ο Αμερικανός παίκτης ήταν δεδομένα από την πρώτη στιγμή που ανακοινώθηκε η απόκτησή του από την ομάδα των ΗΑΕ πως θα είναι το βαρύ «όπλο» στην επίθεση. Το αστείρευτο επιθετικό του ταλέντο, η σπάνια επαφή που έχει με τα αντίπαλο καλάθια και το μοναδικό ένστικτό του στο σκοράρισμα, τον καθιστά αυτομάτως την μεγαλύτερη απειλή για κάθε αντίπαλη άμυνα. Ο Μπέικον, μέχρι στιγμής, «μετράει» 15,8 πόντους ανά αγώνα, αλλά ουσιαστικά δίνει σχεδόν 22 πόντους συνολικά στην ομάδα του, από τους 86,3 που σκοράρει η Ντουμπάι. Δηλάδη το 1/4 των πόντων περνάει από τα χέρια του. Συγκεκριμένα εκτός των πόντων προσφέρει σχεδόν 2.5 ασίστ, ενώ «κατεβάσει» και 4.3 ριμπάουντ. Αν δεν υπήρχε το στοιχείο του ατίθασου χαρακτήρα τότε θα μιλάγαμε για μια εντελώς διαφορετική καριέρα. Οπότε γίνεται εύκολα αντιληπτό πως η άμυνα του Παναθηναϊκού θα πρέπει να προσαρμοστεί πάνω στον Μπέικον ώστε είτε να φύγει η μπάλα από τα χέρια του, είτε να προσπαθήσουν οι «πράσινοι» να τον αποκλείσουν από το υπόλοιπο παιχνίδι της Ντουμπάι.

Β) Front Line

Και αν αυτά που κάνει φέτος ο Ντουέιν Μπέικον ήταν λίγο έως πολύ αναμενόμενα ο παίκτης – έκπληξη δεν είναι άλλος από τον Εμφιόντου Καμπενγκέλε. Ο σέντερ της Ντουμπάι είναι πραγματικά εντυπωσιακός στην παρθενική του σεζόν και κάνει… όργια. Σχεδόν 15 πόντους μέσο όρο με 6,6 ριμπάουντ και μία ασίστ, βγάζοντας τρομακτική δύναμη και ενέργεια στις δύο ρακέτες. Και το σημαντικό για την Ντουμπάι σε αυτό το κομμάτι είναι πως ο Καμπενγκέλε δεν είναι μόνος του. Πλάι του βρίσκεται και ο πρώην παίκτης του Ολυμπιακού, Φίλιπ Πετρούσφ ο οποίος φέτος μοιάζει να είναι στα καλύτερά του. Ο Σέρβος παίκτης έχει 15.1 πόντους και 6.4 ριμπάουντ, έχει «κολλήσει» εξαιρετικά με τον Καμπενγκέλε και το άθροισμα των δύο φτάνει μια ανάσα από τους 30 πόντους και τα 13 ριμπάουντ.

Γ) Δημιουργία

Τρίτος και τελευταίος άξονας του επιθετικού παιχνιδιού της Ντουμπάι, η δημιουργία. Αλέκσα Αβράμοβιτς, ΜακΚίνλεϊ Ράιτ και Ντζάναν Μούσα είναι οι παίκτες που θα πάρουν την μπάλα στα χέρια τους, θα… αποφασίσουν και θα «φτιάξουν» παιχνίδι για τους συμπαίκτες τους. Ο πρώτος «μετράει» μόλις δύο παρουσίες τη φετινή σεζόν, λόγω του τραυματισμού του, αλλά έχει ήδη 4 ασίστ μέσο όρο, ο Βόσνιος έχει στο ενεργητικό του 3,5 ασίστ (και είναι αμφίβολος για την αποψινή αναμέτρηση), ενώ ο Ράιτ μοιράζει κάτι λιγότερο από 6 τελικές σε κάθε παιχνίδι, με αποκορύφωμα το τελευταίο ματς κόντρα στη Ζαλγκίρις όπου είχε 9.

