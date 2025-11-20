Ολυμπιακός: Πρόβλημα με ΜακΚίσικ και εκτός με Παρί

Οnsports Τeam

Ο Αμερικανός παίκτης αντιμετωπίζει πρόβλημα και δε θα είναι στη διάθεση του Γιώργου Μπαρτζώκα για την αυριανή εντός έδρας αναμέτρηση με την Παρί.

Ένα ακόμα πρόβλημα καλείται να διαχειριστεί ο Γιώργος Μπαρτζώκας, μία ημέρα πριν από το τζάμπολ με την Παρί στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας, στο πλαίσιο της 12ης αγωνιστικής της EuroLeague.

Ο Έλληνας τεχνικός δε θα έχει στη διάθεσή του τον Σακίλ ΜακΚίσικ ο οποίος αντιμετωπίζει πρόβλημα τραυματισμού στους προσαγωγούς, δεν πήρε μέρος στη σημερινή προπόνηση και μένει εκτός του αυριανού αγώνα.

Παράλληλα, αμφίβολος για το παιχνίδι στο ΣΕΦ είναι ο Ουόρντ ο οποίος όμως θα δοκιμάσει να μπει στην προπόνηση και θα φανεί το επίπεδο της ετοιμότητάς του, ενώ κανονικά υπολογίζεται ο Φραν Νιλικίνα.