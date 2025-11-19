«Εμφύλιος» στην Μπολόνια για το Βίρτους – Μακάμπι

Οnsports Τeam

«Πόλεμος» έχει ξεσπάσει στην ιταλική πόλη, μεταξύ της Κυβέρνησης και του Δημάρχου για τη διεξαγωγή της αναμέτρησης της Βίρτους με την ισραηλινή ομάδα.

Κάτι περισσότερο από… έντονη αντιπαράθεση έχει ξεσπάσει στην Ιταλία και συγκεκριμένα στην Μπολόνια λόγω της αναμέτρησης Βίρτους – Μακάμπι για τη EuroLeague.

Oι κάτοικοι της περιοχής, με μπροστάρη τον δήμαρχο, Ματέο Λεπόρε, θέλουν το ματς να μην πραγματοποιηθεί στην πόλη τους και το διαμηνύουν με όλους τους τρόπους, τη στιγμή που η ιταλική Κυβέρνηση έχει μια τελείως διαφορετική προσέγγιση από αυτή της τοπικής κοινωνίας.

Μάλιστα υπάρχουν φόβοι για έντονες συγκρούσεις πολιτών με την αστυνομία, αφού έχουν προγραμματιστεί κινητοποιήσεις έξω από το «Paladozza» από συνδικάτα, με στόχο να μην διεξαχθεί το ματς.

«Δεν μπορείς να κάνεις μια πόλη άνω κάτω για έναν αγώνα μπάσκετ. Ο αγώνας Βίρτους - Μακάμπι πρέπει να διεξαχθεί, αλλά σε διαφορετικό μέρος και σε διαφορετική ημερομηνία. Ζητώ από τον υπουργό Πιαντέντοτσι να επανεξετάσει την απόφαση και αύριο στην Επιτροπή Δημόσιας Τάξης θα προτείνω νέα μεταφορά στον Νομάρχη και τον Αρχηγό της Αστυνομίας», τόνισε ο δήμαρχος της Μπολόνια.

Την ίδια στιγμή ο Υπουργός Εσωτερικών, Ματέο Πιαντέντοτσι, θεωρεί πως η αναμέτρηση μπορεί να διεξαχθεί κανονικά στην Μπολόνια, την ώρα που η Βίρτους καλεί την αστυνομία να μην εμποδίσει την είσοδο στο γήπεδο φιλάθλων που θα έχουν τη σημαία της Παλαιστίνης.