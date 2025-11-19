EuroLeague: Συνάντηση Μποντιρόγκα - Βρούτση για το Final-4

Οnsports Τeam

Μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έχει συνάντηση και με τον Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση.

Μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχε ο Ντέγιαν Μπονιρόγκα, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα έχει σειρά το Υπουργείο ΑΘλητισμού και ο κ. Γιάννης Βρούτσης.

Ο Πρόεδρος της EuroLeague, βρίσκεται στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα έχοντας συνεχείς συνατήσεις και συζητήσεις αναφορικά με την εξέλιξη όλων των έργων που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του Final-4 της διοργάνωσης στο Telekom Center Athens, τον Μάιο του 2026.

Αυτή δε θα είναι η μοναδική φορά που ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα επισκεφτεί τη χώρα μας για τον συγκεκριμένο σκοπό, μιας και είναι προγραμματισμένο μέχρι τον Μάιο να υπάρξουν κι άλλες επισκέψεις στο επόμενο διάστημα.