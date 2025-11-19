Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

EuroLeague: Συνάντηση Μποντιρόγκα - Βρούτση για το Final-4
Οnsports Τeam 19 Νοεμβρίου 2025, 11:25
EUROLEAGUE

EuroLeague: Συνάντηση Μποντιρόγκα - Βρούτση για το Final-4

Μετά τη συνάντησή του με τον Πρωθυπουργό, Κυριάκο Μητσοτάκη, ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα έχει συνάντηση και με τον  Αναπληρωτή Υπουργό Αθλητισμού κ. Γιάννη Βρούτση. 

Μετά τη χθεσινή συνάντηση που είχε ο Ντέγιαν Μπονιρόγκα, στο Μέγαρο Μαξίμου, με τον Πρωθυπουργό της χώρας κ. Κυριάκο Μητσοτάκη, σήμερα έχει σειρά το Υπουργείο ΑΘλητισμού και ο κ. Γιάννης Βρούτσης. 
 
Ο Πρόεδρος της EuroLeague, βρίσκεται στη χώρα μας το τελευταίο διάστημα έχοντας συνεχείς συνατήσεις και συζητήσεις αναφορικά με την εξέλιξη όλων των έργων που απαιτούνται για την ομαλή διεξαγωγή του Final-4 της διοργάνωσης στο Telekom Center Athens, τον Μάιο του 2026. 
 
Αυτή δε θα είναι η μοναδική φορά που ο Ντέγιαν Μποντιρόγκα θα επισκεφτεί τη χώρα μας για τον συγκεκριμένο σκοπό, μιας και είναι προγραμματισμένο μέχρι τον Μάιο να υπάρξουν κι άλλες επισκέψεις στο επόμενο διάστημα. 
 


Ροή ειδήσεων

SUPER LEAGUE
Super League: Αυτός σφυρίζει το ΑΕΚ - Άρης | Οι ορισμοί διαιτητών της αγωνιστικής
21 λεπτά πριν Super League: Αυτός σφυρίζει το ΑΕΚ - Άρης | Οι ορισμοί διαιτητών της αγωνιστικής
STORIES
Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/11) - Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Πανιώνιου και ΠΑΟΚ
24 λεπτά πριν Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/11) - Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Πανιώνιου και ΠΑΟΚ
NBA
Μιλγουόκι Μπακς: Οι αγώνες που θα χάσει ο «Greek Freak»
51 λεπτά πριν Μιλγουόκι Μπακς: Οι αγώνες που θα χάσει ο «Greek Freak»
EUROLEAGUE
EuroLeague: Συνάντηση Μποντιρόγκα - Βρούτση για το Final-4
56 λεπτά πριν EuroLeague: Συνάντηση Μποντιρόγκα - Βρούτση για το Final-4
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved

Tο Σοι σου: Τα πρώτα backstage πλάνα με τον Ζησάκη και μία ακόμη μεγάλη επιστροφή