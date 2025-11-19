Super League: Αυτός σφυρίζει το ΑΕΚ - Άρης | Οι ορισμοί διαιτητών της αγωνιστικής

Onsports Team

Με την ίδια… συνταγή συνεχίζει η ΚΕΔ, καθώς όρισε τον Χαρμ Όσμερς από την Γερμανία στο ντέρμπι της 11ης αγωνιστικής της Super League, ΑΕΚ – Άρης.

Ο ρέφερι που ανήκει στην πρώτη κατηγορία της UEFA έρχεται για δεύτερη φορά στην Ελλάδα τη φετινή σεζόν, μια και ήταν ο «άρχων» του ντέρμπι του ΠΑΟΚ με τον Ολυμπιακό στην Τούμπα, όπου ο «Δικέφαλος του Βορρά» επικράτησε 2-1.

Βοηθοί του Γερμανού διαιτητή στο ντέρμπι της «OPAP Arena» θα είναι οι συμπατριώτες του Καρλ-Έουγκεν Σάαλ Ντόμικ, Ρένε Ρόντε, 4ος ορίστηκε ο Τσιμεντερίδης και στο VAR οι Κρίστιαν Ντίνγκερτ, Πολυχρόνης.

Από εκεί και πέρα, ο Άγγελος Ευαγγέλου ορίστηκε στο ματς του Πανσερραϊκού με τον Παναθηναϊκό, ο Τάσος Σιδηρόπουλος στην αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Ατρόμητο, ενώ ο Γιώργος Κόκκινος στον αγώνα του ΠΑΟΚ με την Κηφισιά.

Συνοπτικά, οι διαιτητές της 11ης αγωνιστικής της Super League: