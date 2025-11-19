Οι αθλητικές μεταδόσεις της ημέρας (19/11) - Πού θα δείτε τις ευρωπαϊκές «μάχες» Πανιώνιου και ΠΑΟΚ

Onsports Team

Ευρωπαϊκές «μονομαχίες» έχουν μπροστά τους Πανιώνιος και ΑΟΚ. Ο Ιστορικός υποδέχεται την Λιετκαμπέλις για το Eurocup στις 19:30 με μετάδοση από το Novasports Prime, ενώ ο «Δικέφαλος του Βορρά» θα παίξει κόντρα στην Μπράουνσβαϊγκ για το Europe Cup στην Πυλαία. Πρώτο τζάμπολ στις 20:15 και κάλυψη από το ΕΡΤ2 Σπορ.

Συνοπτικά, οι αθλητικές μεταδόσεις:

17:00 Novasports 6HD Ιταλία – Αυστρία Davis Cup 2025

17:00 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – ΑΕΚ Greek Handball Premier

18:00 Novasports 4HD Άνκαρα – Μπεσίκτας Eurocup 2025-26

18:45 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ Βουλιαγμένη - Εθνικός Πειραιά Ελληνικό Πρωτάθλημα Πόλο Α1 Γυναικών 2025-26

19:00 Novasports 6HD Ιταλία – Αυστρία Davis Cup 2025

19:30 Novasports Prime Πανιώνιος – Λιετκαμπέλις Eurocup 2025-26

19:30 Novasports 5HD Τσεντεβίτα Ολιμπία - Χάμπουργκ Τάουερς Eurocup 2025-26

20:15 ΕΡΤ2 ΣΠΟΡ ΠΑΟΚ – Μπράουνσβαϊγκ FIBA Europe Cup 2025-26

21:00 Novasports Start Βενέτσια – Μανρέσα Eurocup 2025-26

21:00 Novasports 6HD Ιταλία – Αυστρία Davis Cup 2025

21:00 Novasports 4HD Βιλερμπάν – Μονακό Euroleague

21:45 COSMOTE SPORT 5 HD Μπανταλόνα - Χάποελ Χολόν FIBA Basketball Champions League 2025-26

02:00 COSMOTE SPORT 4 HD Κλίβελαντ Καβαλίερς - Χιούστον Ρόκετς NBA 2025-26 - Κανονική Διάρκεια