Ολυμπιακός: Χειρουργήθηκε ο Έβανς
Οnsports Τeam 18 Νοεμβρίου 2025, 09:15
EUROLEAGUE / Ολυμπιακός

Την πόρτα του χειρουργείου πέρασε την Τρίτη (18/11) ο Κίναν Έβανς, με τον Αμερικανό γκαρντ του Ολυμπιακού να υποβάλλεται σε επέμβαση για τη ρήξη του αριστερού Αχίλλειου τένοντα στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Η «ερυθρόλευκη» ΚΑΕ ενημέρωσε επίσημα για την εξέλιξη, επιβεβαιώνοντας το νέο, πολύ σοβαρό χτύπημα ατυχίας για τον παίκτη. Ο Έβανς τραυματίστηκε στο παιχνίδι με τη Ζαλγκίρις, σε μια φάση που… πάγωσε το ΣΕΦ.

Μόλις είχε επιστρέψει στη δράση από ίδιο τραυματισμό στο άλλο πόδι, γεγονός που κάνει την εξέλιξη ακόμη πιο σκληρή για τον ίδιο αλλά και για τον Ολυμπιακό, που τον υπολόγιζε ως έναν από τους βασικούς πυλώνες της περιφέρειάς του.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, ο 27χρονος άσος αναμένεται να μείνει εκτός αγωνιστικής δράσης για περίπου έναν χρόνο, κάτι που σημαίνει ότι θα χάσει το υπόλοιπο της σεζόν και μεγάλο μέρος της επόμενης. Η αποκατάσταση σε τέτοιου είδους τραυματισμούς είναι μακρά και απαιτητική.



