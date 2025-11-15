Euroleague Βαθμολογία: Μαζί στις 7 νίκες Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός

Onsports Team

Η ήττα-σοκ των «ερυθρόλευκων» στο Μιλάνο και ο θρίαμβος των «πράσινων» στη Μαδρίτη, τους φέρνουν μαζί στο 7-4 – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.

Ολοκληρώθηκε μια ακόμη «διαβολοβδομάδα», με τον Παναθηναϊκό AKTOR να κάνει… θόρυβο με τις δύο εκτός έδρας νίκες τους στη 10η και την 11η αγωνιστική της Euroleague. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που μετά το σερί εντός έδρας αγώνων έπαιξε στο Μιλάνο με την αποδεκατισμένη Αρμάνι, ηττήθηκε και έμεινε με πικρή γεύση.

Οι ελληνικές ομάδες είναι μαζί στο 7-4, μία νίκη μακριά απ’ την κορυφή όπου βρίσκονται Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας.

Η 2η μέρα της 11ης αγωνιστικής, βρήκε την Ντουμπάι BC να παίρνει σπουδαία νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας με 95-89. Αποτέλεσμα που στέλνει τους Λιθουανούς στην ισοβαθμία με τις ελληνικές ομάδες.

Στην Κωνσταντινούπολη παρά τον τραυματισμό του Λάρκιν η Αναντολού Εφές άντεξε και νίκησε την Μπάγερν Μονάχου 74-72. Ήττα-σοκ γνώρισε και η Παρτιζάν, που έχασε στην έδρα της Βιλερμπάν με 88-87. Το 2Χ2 αυτή την εβδομάδα έκανε η Μπαρτσελόνα με το 88-81 επί της Βίρτους Μπολόνια.

EUROLEAGUE - 11η αγωνιστική

Ερυθρός Αστέρας-Μονακό 91-79

Φενερμπαχτσέ-Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68

Ρεάλ Μαδρίτης-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 77-87

Παρί-Βαλένθια 90-86

Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνια 89-83

Ντουμπάι-Ζαλγκίρις Κάουνας 95-89

Αναντολού Εφές-Μπάγερν Μονάχου 74-72

Βιλερμπάν-Παρτιζάν 88-87

Μπαρτσελόνα-Βίρτους Μπολόνια 88-81

Αρμάνι Μιλάνο-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 88-87

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3

Ερυθρός Αστέρας 8-3

Ζαλγκίρις Κάουνας 7-4

Ολυμπιακός 7-4

Παναθηναϊκός AKTOR 7-4

Μπαρτσελόνα 7-4

Μονακό 6-5

Βαλένθια 6-5

Φενερμπαχτσέ 6-5

Αρμάνι Μιλάνο 6-5

Μπάγερν Μονάχου 5-6

Βίρτους Μπολόνια 5-6

Ρεάλ Μαδρίτης 5-6

Παρί 5-6

Ντουμπάι 5-6

Παρτιζάν 4-7

Αναντολού Εφές 4-7

Μπασκόνια 3-8

Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8

Βιλερμπάν 3-8

ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)

19/11

Βιλερμπάν – Μονακό

20/11

Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα

Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι BC

Αρμάνι Μιλάνο – Χαποέλ Τελ Αβίβ

Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας

21/11

Ολυμπιακός – Παρί

Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου

Παρτιζάν – Φενερμπαχτσέ

Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ

Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας