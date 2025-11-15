Euroleague Βαθμολογία: Μαζί στις 7 νίκες Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
Η ήττα-σοκ των «ερυθρόλευκων» στο Μιλάνο και ο θρίαμβος των «πράσινων» στη Μαδρίτη, τους φέρνουν μαζί στο 7-4 – Τα αποτελέσματα και η βαθμολογία.
Ολοκληρώθηκε μια ακόμη «διαβολοβδομάδα», με τον Παναθηναϊκό AKTOR να κάνει… θόρυβο με τις δύο εκτός έδρας νίκες τους στη 10η και την 11η αγωνιστική της Euroleague. Από την άλλη, ο Ολυμπιακός που μετά το σερί εντός έδρας αγώνων έπαιξε στο Μιλάνο με την αποδεκατισμένη Αρμάνι, ηττήθηκε και έμεινε με πικρή γεύση.
Οι ελληνικές ομάδες είναι μαζί στο 7-4, μία νίκη μακριά απ’ την κορυφή όπου βρίσκονται Χάποελ Τελ Αβίβ και Ερυθρός Αστέρας.
Η 2η μέρα της 11ης αγωνιστικής, βρήκε την Ντουμπάι BC να παίρνει σπουδαία νίκη επί της Ζαλγκίρις Κάουνας με 95-89. Αποτέλεσμα που στέλνει τους Λιθουανούς στην ισοβαθμία με τις ελληνικές ομάδες.
Στην Κωνσταντινούπολη παρά τον τραυματισμό του Λάρκιν η Αναντολού Εφές άντεξε και νίκησε την Μπάγερν Μονάχου 74-72. Ήττα-σοκ γνώρισε και η Παρτιζάν, που έχασε στην έδρα της Βιλερμπάν με 88-87. Το 2Χ2 αυτή την εβδομάδα έκανε η Μπαρτσελόνα με το 88-81 επί της Βίρτους Μπολόνια.
EUROLEAGUE - 11η αγωνιστική
Ερυθρός Αστέρας-Μονακό 91-79
Φενερμπαχτσέ-Χάποελ Τελ Αβίβ 74-68
Ρεάλ Μαδρίτης-ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ 77-87
Παρί-Βαλένθια 90-86
Μακάμπι Τελ Αβίβ-Μπασκόνια 89-83
Ντουμπάι-Ζαλγκίρις Κάουνας 95-89
Αναντολού Εφές-Μπάγερν Μονάχου 74-72
Βιλερμπάν-Παρτιζάν 88-87
Μπαρτσελόνα-Βίρτους Μπολόνια 88-81
Αρμάνι Μιλάνο-ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΣ 88-87
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
Χάποελ Τελ Αβίβ 8-3
Ερυθρός Αστέρας 8-3
Ζαλγκίρις Κάουνας 7-4
Ολυμπιακός 7-4
Παναθηναϊκός AKTOR 7-4
Μπαρτσελόνα 7-4
Μονακό 6-5
Βαλένθια 6-5
Φενερμπαχτσέ 6-5
Αρμάνι Μιλάνο 6-5
Μπάγερν Μονάχου 5-6
Βίρτους Μπολόνια 5-6
Ρεάλ Μαδρίτης 5-6
Παρί 5-6
Ντουμπάι 5-6
Παρτιζάν 4-7
Αναντολού Εφές 4-7
Μπασκόνια 3-8
Μακάμπι Τελ Αβίβ 3-8
Βιλερμπάν 3-8
ΕΠΟΜΕΝΗ ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ (12η)
19/11
Βιλερμπάν – Μονακό
20/11
Αναντολού Εφές – Μπαρτσελόνα
Παναθηναϊκός AKTOR – Ντουμπάι BC
Αρμάνι Μιλάνο – Χαποέλ Τελ Αβίβ
Ρεάλ Μαδρίτης – Ζαλγκίρις Κάουνας
21/11
Ολυμπιακός – Παρί
Μπασκόνια – Μπάγερν Μονάχου
Παρτιζάν – Φενερμπαχτσέ
Βίρτους Μπολόνια – Μακάμπι Τελ Αβίβ
Βαλένθια – Ερυθρός Αστέρας