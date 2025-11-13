Ολυμπιακός: Χωρίς Νιλικίνα στο Μιλάνο

Οnsports Τeam

Νέο πρόβλημα για τον Ολυμπιακό, καθώς μετά τη ρήξη Αχίλλειου του Κίναν Έβανς, οι «ερυθρόλευκοι» χάνουν προσωρινά και τον Φρανκ Νιλικίνα λόγω τραυματισμού στον οπίσθιο μηριαίο.

Δεν έχουν τελειωμό τα προβλήματα για τον Ολυμπιακό, ο οποίος βλέπει τη μία απουσία να διαδέχεται την άλλη στην περιφέρεια. Την επομένη του σοβαρού τραυματισμού του Κίναν Έβανς, στον πρώτο του κιόλας αγώνα Euroleague μετά την επιστροφή του, οι Πειραιώτες έλαβαν ακόμα μία δυσάρεστη είδηση, αυτή τη φορά για τον Φρανκ Νιλικίνα.

Ο Γάλλος γκαρντ αντιμετωπίζει τραυματισμό στον οπίσθιο μηριαίο, γεγονός που τον κράτησε εκτός δωδεκάδας στην νίκη του Ολυμπιακού επί της Ζαλγκίρις Κάουνας στο ΣΕΦ την Τετάρτη (12/11). Η απουσία του Νιλικίνα άνοιξε θέση στο ρόστερ, την οποία κάλυψε ο Κίναν Έβανς, πριν όμως υποστεί τη ρήξη στον αριστερό Αχίλλειο τένοντα, τραυματισμός που θα τον κρατήσει εκτός δράσης για μεγάλο διάστημα.

Σύμφωνα με την ενημέρωση του ιατρικού τιμ, ο Γιώργος Μπαρτζώκας δεν μπορεί να υπολογίζει ούτε στον Νιλικίνα για την αυριανή (14/11) αναμέτρηση απέναντι στην Αρμάνι Μιλάνο, για την 11η αγωνιστική της Euroleague.

Την ίδια στιγμή, στον Ολυμπιακό έχει ήδη ξεκινήσει η αναζήτηση γκαρντ στην αγορά, καθώς η απώλεια του Έβανς θεωρείται μακροχρόνια, ενώ η κατάσταση του Νιλικίνα θα επανεκτιμηθεί τις επόμενες ημέρες.