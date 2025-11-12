Παναθηναϊκός AKTOR: «Μείνε δυνατός Κίναν» - Το μήνυμα συμπαράστασης του «τριφυλλιού» στον Έβανς

Onsports Team

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον Κίναν Έβανς, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά στον αγώνα του Ολυμπιακού με τη Ζαλγκίρις - «Δύσκολο να το βλέπεις, προσεύχομαι για σένα», σχολίασε ο σοκαρισμένος Ματίας Λεσόρ.

Οι «ερυθρόλευκοι» πραγματοποίησαν μια από τις καλύτερες φετινές εμφανίσεις τους, ωστόσο κανείς δεν μπορούσε να χαρεί, μετά τον… περίπατο κόντρα στην ομάδα του Κάουνας.

Ο νέος σοβαρός τραυματισμός του Κίναν Έβανς «πάγωσε» το ΣΕΦ, αλλά κι όλο το ευρωπαϊκό μπάσκετ, καθώς η ατυχία του Αμερικανού δεν έχει τελειωμό.

Η ΚΑΕ Παναθηναϊκός AKTOR, μέσω των social media, έστειλε μήνυμα συμπαράστασης στον παίκτη του Ολυμπιακού, γράφοντας: «Μείνε δυνατός, ευχές για γρήγορη ανάρρωση».

Σοκαρισμένος ο Λεσόρ: «Δύσκολο να το βλέπεις, προσεύχομαι για σένα»

Πολλοί «σταρ» της Euroleague έστειλαν τα δικά τους μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Ένας εξ αυτών ήταν ο Ματίας Λεσόρ, ο οποίος γνωρίζει από πρώτο χέρι πόσο δύσκολο είναι για έναν αθλητή να επιστρέφει στη δράση και να τραυματίζεται ξανά. «Γαμ@@@, είναι πολύ δύσκολο να το βλέπεις αυτό. Προσευχές για εσένα», έγραψε χαρακτηριστικά ο Γάλλος σέντερ του Παναθηναϊκού.