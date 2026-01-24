Ομάδες

Βόλεϊ Γυναικών: Εύκολα πήρε το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός και συνεχίζει αήττητος
Onsports Team 24 Ιανουαρίου 2026, 23:12
ΣΠΟΡ / ΑΕΚ / Παναθηναϊκός

Οι «πράσινες» επικράτησαν άνετα 3-0 σετ της ΑΕΚ και παραμένουν αήττητες μετά από 15 ματς πρωταθλήματος.

Για την 15η αγωνιστική της Volley League των γυναικών, ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στην ΑΕΚ. Το ντέρμπι ήταν μόνο στα χαρτιά, με το «τριφύλλι» να επικρατεί 3-0 σετ και να παραμένει αήττητο στο πρωτάθλημα.

Στο Μετς οι «πράσινες» ήταν ανώτερες στο μπλοκ κι αυτό τους άνοιξε το δρόμο για άνετη νίκη. Η Ένωση ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο σετ και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στα δύο επόμενα.

Το 29-27 έκανε το 1-0, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ψυχολογία μετά από δύσκολη επικράτηση στην αρχή του αγώνα. Στο δεύτερο σετ η διαφορά ήταν σημαντική από την αρχή και τελικά το 2-0 ήρθε με 25-17. Τυπική διαδικασία το τρίτο σετ, με τον Παναθηναϊκό να το «καθαρίζει» από νωρίς, φτάνοντας στο 25-12 και το εύκολο 3-0.

Επόμενο παιχνίδι για τις «πράσινες» είναι ο πρώτος προημιτελικός για το Challenge Cup, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, την Πέμπτη (29/1) στο κλειστό του Μετς. Η «Ένωση» υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Παρασκευή (30/1) για την Volley League γυναικών.

Τα σετ: 3-0 (29-27, 25-17, 25-12) σε 83′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Γουάιτ 16 (13/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 41% υπ. – 18% άριστες), Μπένετ 21 (15/35 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 12 (10/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 13% άριστες), Παπαγεωργίου 8 (1/6 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 64% υπ. – 9% άριστες), Τάνη, Κωνσταντίνου 1 (1 μπλοκ), Ράπτη.

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 3 (1/10 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 3 (1/5 επ., 2 άσσοι), Ντιουφ 8 (7/27 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. – 8% άριστες), Καββαδία 8 (6/11 επ., 2 μπλοκ), Γιουζγκέντς 10 (10/29 επ.), Κυπαρίσση 9 (8/34 επ., 1 άσσος, 39% υπ. – 17% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 55% υπ. – 18% άριστες), Πατουχέα, Σέτναν 1 (1/1 επ.).

 
 VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ
 
Ολυμπιακός - Άρης 3-0 (25-17, 25-17, 25-15)

ΠΑΟΚ - Ηλυσιακός 3-0 (25-15, 25-19, 25-12)

Μαρκόπουλο - ΖΑΟΝ 1-3 (25-22, 19-25, 24-26, 23-25)

ΑΟ Θήρας - Πανιώνιος 1-3 (25-18, 22-25, 22-25, 17-25)

Θέτις - Μίλων 3-0 (25-13, 25-22, 25-21)

Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-0 (29-27, 25-17, 25-12)

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ

ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.

Παναθηναϊκός 45-11 41

Ολυμπιακός 42-13 39

Πανιώνιος 38-20 33

ΠΑΟΚ 34-23 28

ΖΑΟΝ 32-27 27

ΑΟ Θήρας 32-24 24

ΑΕΚ 29-28 22

Θέτις Βούλας 29-36 18

Μίλωνας 17-35 12 -14αγ.

Μαρκόπουλο 18-40 10 -13αγ.

Άρης 10-40 7 -13αγ.

Ηλυσιακός 12-41 6

 



