Βόλεϊ Γυναικών: Εύκολα πήρε το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός και συνεχίζει αήττητος
Οι «πράσινες» επικράτησαν άνετα 3-0 σετ της ΑΕΚ και παραμένουν αήττητες μετά από 15 ματς πρωταθλήματος.
Για την 15η αγωνιστική της Volley League των γυναικών, ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στην ΑΕΚ. Το ντέρμπι ήταν μόνο στα χαρτιά, με το «τριφύλλι» να επικρατεί 3-0 σετ και να παραμένει αήττητο στο πρωτάθλημα.
Στο Μετς οι «πράσινες» ήταν ανώτερες στο μπλοκ κι αυτό τους άνοιξε το δρόμο για άνετη νίκη. Η Ένωση ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο σετ και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στα δύο επόμενα.
Το 29-27 έκανε το 1-0, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ψυχολογία μετά από δύσκολη επικράτηση στην αρχή του αγώνα. Στο δεύτερο σετ η διαφορά ήταν σημαντική από την αρχή και τελικά το 2-0 ήρθε με 25-17. Τυπική διαδικασία το τρίτο σετ, με τον Παναθηναϊκό να το «καθαρίζει» από νωρίς, φτάνοντας στο 25-12 και το εύκολο 3-0.
Επόμενο παιχνίδι για τις «πράσινες» είναι ο πρώτος προημιτελικός για το Challenge Cup, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, την Πέμπτη (29/1) στο κλειστό του Μετς. Η «Ένωση» υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Παρασκευή (30/1) για την Volley League γυναικών.
Τα σετ: 3-0 (29-27, 25-17, 25-12) σε 83′
ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Γουάιτ 16 (13/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 41% υπ. – 18% άριστες), Μπένετ 21 (15/35 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 12 (10/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 13% άριστες), Παπαγεωργίου 8 (1/6 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 64% υπ. – 9% άριστες), Τάνη, Κωνσταντίνου 1 (1 μπλοκ), Ράπτη.
Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 3 (1/10 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 3 (1/5 επ., 2 άσσοι), Ντιουφ 8 (7/27 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. – 8% άριστες), Καββαδία 8 (6/11 επ., 2 μπλοκ), Γιουζγκέντς 10 (10/29 επ.), Κυπαρίσση 9 (8/34 επ., 1 άσσος, 39% υπ. – 17% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 55% υπ. – 18% άριστες), Πατουχέα, Σέτναν 1 (1/1 επ.).
ΠΑΟΚ - Ηλυσιακός 3-0 (25-15, 25-19, 25-12)
Μαρκόπουλο - ΖΑΟΝ 1-3 (25-22, 19-25, 24-26, 23-25)
ΑΟ Θήρας - Πανιώνιος 1-3 (25-18, 22-25, 22-25, 17-25)
Θέτις - Μίλων 3-0 (25-13, 25-22, 25-21)
Παναθηναϊκός - ΑΕΚ 3-0 (29-27, 25-17, 25-12)
ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ
ΟΜΑΔΑ ΣΕΤ ΒΑΘ.
Παναθηναϊκός 45-11 41
Ολυμπιακός 42-13 39
Πανιώνιος 38-20 33
ΠΑΟΚ 34-23 28
ΖΑΟΝ 32-27 27
ΑΟ Θήρας 32-24 24
ΑΕΚ 29-28 22
Θέτις Βούλας 29-36 18
Μίλωνας 17-35 12 -14αγ.
Μαρκόπουλο 18-40 10 -13αγ.
Άρης 10-40 7 -13αγ.
Ηλυσιακός 12-41 6