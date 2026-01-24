Βόλεϊ Γυναικών: Εύκολα πήρε το ντέρμπι ο Παναθηναϊκός και συνεχίζει αήττητος

Onsports Team

Για την 15η αγωνιστική της Volley League των γυναικών, ο Παναθηναϊκός δεν συνάντησε δυσκολίες απέναντι στην ΑΕΚ. Το ντέρμπι ήταν μόνο στα χαρτιά, με το «τριφύλλι» να επικρατεί 3-0 σετ και να παραμένει αήττητο στο πρωτάθλημα.

Στο Μετς οι «πράσινες» ήταν ανώτερες στο μπλοκ κι αυτό τους άνοιξε το δρόμο για άνετη νίκη. Η Ένωση ήταν ανταγωνιστική στο πρώτο σετ και δεν κατάφερε να βρει ρυθμό στα δύο επόμενα.

Το 29-27 έκανε το 1-0, με τον Παναθηναϊκό να παίρνει ψυχολογία μετά από δύσκολη επικράτηση στην αρχή του αγώνα. Στο δεύτερο σετ η διαφορά ήταν σημαντική από την αρχή και τελικά το 2-0 ήρθε με 25-17. Τυπική διαδικασία το τρίτο σετ, με τον Παναθηναϊκό να το «καθαρίζει» από νωρίς, φτάνοντας στο 25-12 και το εύκολο 3-0.

Επόμενο παιχνίδι για τις «πράσινες» είναι ο πρώτος προημιτελικός για το Challenge Cup, απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα, την Πέμπτη (29/1) στο κλειστό του Μετς. Η «Ένωση» υποδέχεται τον ΠΑΟΚ την Παρασκευή (30/1) για την Volley League γυναικών.

Τα σετ: 3-0 (29-27, 25-17, 25-12) σε 83′

ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ Α.Ο. (Αλεσάντρο Κιαπίνι): Χατζηευστρατιάδου 6 (4/6 επ., 2 μπλοκ), Γουάιτ 16 (13/29 επ., 1 άσσος, 2 μπλοκ, 41% υπ. – 18% άριστες), Μπένετ 21 (15/35 επ., 1 άσσος, 5 μπλοκ), Κωνσταντινίδου 1 (1 μπλοκ), Λαμπκόφσκα 12 (10/24 επ., 1 άσσος, 1 μπλοκ, 40% υπ. – 13% άριστες), Παπαγεωργίου 8 (1/6 επ., 1 άσσος, 6 μπλοκ) / Αντωνακάκη (λ, 64% υπ. – 9% άριστες), Τάνη, Κωνσταντίνου 1 (1 μπλοκ), Ράπτη.

Α.Ε.Κ. (Κώστας Ταμπουρατζής): Κιουτσιούκη 3 (1/10 επ., 2 μπλοκ), Βάλκοβα 3 (1/5 επ., 2 άσσοι), Ντιουφ 8 (7/27 επ., 1 μπλοκ, 40% υπ. – 8% άριστες), Καββαδία 8 (6/11 επ., 2 μπλοκ), Γιουζγκέντς 10 (10/29 επ.), Κυπαρίσση 9 (8/34 επ., 1 άσσος, 39% υπ. – 17% άριστες) / Ξηντάρα (λ, 55% υπ. – 18% άριστες), Πατουχέα, Σέτναν 1 (1/1 επ.).

VOLLEY LEAGUE ΓΥΝΑΙΚΩΝ - 15η ΑΓΩΝΙΣΤΙΚΗ

Ολυμπιακός - Άρης 3-0 (25-17, 25-17, 25-15)