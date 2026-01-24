Λεβαδειακός: Η αποστολή για το ματς με τον Άρη

Onsports Team

Οι επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου για την δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη.

Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για την κυριακάτικη (25/1, 16:00) αναμέτρηση με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής της ομάδας της Λιβαδειάς, Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές:

Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Κορνέζος, Βήχος, Μανθάτης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς.