Λεβαδειακός: Η αποστολή για το ματς με τον Άρη
Onsports Team 24 Ιανουαρίου 2026, 23:49
SUPER LEAGUE / Λεβαδειακός

Λεβαδειακός: Η αποστολή για το ματς με τον Άρη

Οι επιλογές του Νίκου Παπαδόπουλου για την δύσκολη εκτός έδρας αναμέτρηση με τον Άρη.

Με προπόνηση στο Αθλητικό Κέντρο του Αγίου Σπυρίδωνα ολοκληρώθηκε η προετοιμασία του Λεβαδειακού για την κυριακάτικη (25/1, 16:00) αναμέτρηση με τον Άρη στο «Κλεάνθης Βικελίδης», στο πλαίσιο της 18ης αγωνιστικής της Super League.

Στην αποστολή που επέλεξε ο προπονητής της ομάδας της Λιβαδειάς, Νίκος Παπαδόπουλος βρίσκονται οι εξής ποδοσφαιριστές:

Λοντίγκιν, Άνακερ, Σουρδής, Λιάγκας, Χάνα, Φίλων, Τσάπρας, Κορνέζος, Βήχος, Μανθάτης, Μάγκνουσον, Τσιμπόλα, Γκούμας, Κωστή, Τσοκάι, Λαμαράνα, Μπάλτσι, Όζμπολτ, Πεντρόζο, Συμελίδης, Λαγιούς, Παλάσιος και Γιούριτς.



