Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 6-4 ο Παναθηναϊκός, στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ
Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (11/11) και πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague.
Ο Παναθηναϊκός των χιλίων προβλημάτων, ο Παναθηναϊκός που θυμίζει... νοσοκομείο, βρήκε το κουράγιο, βρήκε τις λύσεις, βρήκε το ψυχικό σθένος και πήρε ένα τεράστιο «διπλό», επικρατώντας 101-95 της Παρί στη Γαλλία.
Και μέσα σε όλα βρήκε και σέντερ. Ο Κένεθ Φαρίντ στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα έκανε... όργια στο παρκέ του Παλέ Ντε Μπερσί και τελείωσε την αναμέτρηση με ένα τεράστιο double-double, έχοντας 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 τάπες.
Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 6-4, ενώ στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία επικράτησε 114-89 της Μπασκόνια στη Σόφια.
Η Ντουμπάι επικράτησε 102-86 του Ερυθρού Αστέρα, τον οποίο ανάγκασε στην πρώτη του ήττα, μετά από εφτά διαδοχικά θετικά αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα της Τρίτης (11/11) στη Euroleague
- Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας 102-86
- Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75
- Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89
- Παρτίζαν – Μονακό 78-76
- Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές 99-89
- Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 89-76
- Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR 95-101
Η βαθμολογία
- Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2
- Ζάλγκιρις 7-2
- Ερυθρός Αστέρας 7-3
- Ολυμπιακός 6-3
- Μονακό 6-4
- Βαλένθια 6-4
- Παναθηναϊκός AKTOR 6-4
- Μπαρτσελόνα 5-4
- Μπάγερν 5-4
- Ρεάλ 5-5
- Φενέρμπαχτσε 5-5
- Βίρτους Μπολόνια 5-5
- Αρμάνι Μιλάνο 4-5
- Παρί 4-6
- Ντουμπάι 4-6
- Παρτίζαν 4-6
- Αναντολού Εφές 3-7
- Μπασκόνια 3-7
- Βιλερμπάν 2-7
- Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8
Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup
Τετάρτη 12 Νοεμβρίου
- 19:00 EuroCup: Μπεσίκτας – Τρέντο Novasports4
- 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Novasports Prime
- 21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports4
- 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα Novasports5
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν Novasports Start
- 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime
Πέμπτη 13 Νοεμβρίου
- 20:30 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime
- 21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
- 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Μονακό Novasports5
- 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
- 21:45 EuroLeague: Παρί – Βαλένθια Novasports Start
- 22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Novasports6
- 23:45 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime
Παρασκευή 14 Νοεμβρίου
- 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Ζάλγκιρις Novasports Start
- 19:00 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου Novasports5
- 20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
- 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Παρτίζαν Novasports6
- 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Novasports Prime
- 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια Novasports4
- 23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime