Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 6-4 ο Παναθηναϊκός, στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (11/11) και πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός των χιλίων προβλημάτων, ο Παναθηναϊκός που θυμίζει... νοσοκομείο, βρήκε το κουράγιο, βρήκε τις λύσεις, βρήκε το ψυχικό σθένος και πήρε ένα τεράστιο «διπλό», επικρατώντας 101-95 της Παρί στη Γαλλία.

Και μέσα σε όλα βρήκε και σέντερ. Ο Κένεθ Φαρίντ στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα έκανε... όργια στο παρκέ του Παλέ Ντε Μπερσί και τελείωσε την αναμέτρηση με ένα τεράστιο double-double, έχοντας 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 τάπες.

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 6-4, ενώ στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία επικράτησε 114-89 της Μπασκόνια στη Σόφια.

Η Ντουμπάι επικράτησε 102-86 του Ερυθρού Αστέρα, τον οποίο ανάγκασε στην πρώτη του ήττα, μετά από εφτά διαδοχικά θετικά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (11/11) στη Euroleague

Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας 102-86

Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75

Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89

Παρτίζαν – Μονακό 78-76

Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές 99-89

Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 89-76

Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR 95-101

Η βαθμολογία

Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2 Ζάλγκιρις 7-2 Ερυθρός Αστέρας 7-3 Ολυμπιακός 6-3 Μονακό 6-4 Βαλένθια 6-4 Παναθηναϊκός AKTOR 6-4 Μπαρτσελόνα 5-4 Μπάγερν 5-4 Ρεάλ 5-5 Φενέρμπαχτσε 5-5 Βίρτους Μπολόνια 5-5 Αρμάνι Μιλάνο 4-5 Παρί 4-6 Ντουμπάι 4-6 Παρτίζαν 4-6 Αναντολού Εφές 3-7 Μπασκόνια 3-7 Βιλερμπάν 2-7 Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

19:00 EuroCup: Μπεσίκτας – Τρέντο Novasports4

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Novasports Prime

21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports4

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα Novasports5

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν Novasports Start

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

20:30 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime

21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Μονακό Novasports5

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

21:45 EuroLeague: Παρί – Βαλένθια Novasports Start

22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Novasports6

23:45 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου