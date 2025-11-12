Ομάδες

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 6-4 ο Παναθηναϊκός, στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ
INTIME SPORTS
Onsports Team 12 Νοεμβρίου 2025, 00:30
EUROLEAGUE

Βαθμολογία Euroleague: Ανέβηκε στο 6-4 ο Παναθηναϊκός, στην κορυφή η Χάποελ Τελ Αβίβ

Δείτε τα αποτελέσματα των αγώνων της Τρίτης (11/11) και πως διαμορφώθηκε η βαθμολογία στη Euroleague.

Ο Παναθηναϊκός των χιλίων προβλημάτων, ο Παναθηναϊκός που θυμίζει... νοσοκομείο, βρήκε το κουράγιο, βρήκε τις λύσεις, βρήκε το ψυχικό σθένος και πήρε ένα τεράστιο «διπλό», επικρατώντας 101-95 της Παρί στη Γαλλία.

Και μέσα σε όλα βρήκε και σέντερ. Ο Κένεθ Φαρίντ στο ντεμπούτο του με την πράσινη φανέλα έκανε... όργια στο παρκέ του Παλέ Ντε Μπερσί και τελείωσε την αναμέτρηση με ένα τεράστιο double-double, έχοντας 17 πόντους, 10 ριμπάουντ και 3 τάπες.

Ο Παναθηναϊκός ανέβηκε στο 6-4, ενώ στην κορυφή της βαθμολογίας παραμένει η Χάποελ Τελ Αβίβ, η οποία επικράτησε 114-89 της Μπασκόνια στη Σόφια.

Η Ντουμπάι επικράτησε 102-86 του Ερυθρού Αστέρα, τον οποίο ανάγκασε στην πρώτη του ήττα, μετά από εφτά διαδοχικά θετικά αποτελέσματα.

Τα αποτελέσματα της Τρίτης (11/11) στη Euroleague

  • Ντουμπάι - Ερυθρός Αστέρας 102-86
  • Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ 84-75
  • Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια 114-89
  • Παρτίζαν – Μονακό 78-76
  • Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές 99-89
  • Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης 89-76
  • Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR 95-101

Η βαθμολογία

  1. Χάποελ Τελ Αβίβ 8-2
  2. Ζάλγκιρις 7-2
  3. Ερυθρός Αστέρας 7-3
  4. Ολυμπιακός 6-3
  5. Μονακό 6-4
  6. Βαλένθια 6-4
  7. Παναθηναϊκός AKTOR 6-4
  8. Μπαρτσελόνα 5-4
  9. Μπάγερν 5-4
  10. Ρεάλ 5-5
  11. Φενέρμπαχτσε 5-5
  12. Βίρτους Μπολόνια 5-5
  13. Αρμάνι Μιλάνο 4-5
  14. Παρί 4-6
  15. Ντουμπάι 4-6
  16. Παρτίζαν 4-6
  17. Αναντολού Εφές 3-7
  18. Μπασκόνια 3-7
  19. Βιλερμπάν 2-7
  20. Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-8

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

  • 19:00 EuroCup: Μπεσίκτας – Τρέντο Novasports4
  • 20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Novasports Prime
  • 21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports4
  • 21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα Novasports5
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν Novasports Start
  • 23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

  • 20:30 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime
  • 21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4
  • 21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Μονακό Novasports5
  • 21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime
  • 21:45 EuroLeague: Παρί – Βαλένθια Novasports Start
  • 22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Novasports6
  • 23:45 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου

  • 18:00 EuroLeague: Ντουμπάι – Ζάλγκιρις Novasports Start
  • 19:00 EuroLeague: Αναντολού Εφές – Μπάγερν Μονάχου Novasports5
  • 20:30 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime
  • 21:00 EuroLeague: Βιλερμπάν – Παρτίζαν Novasports6
  • 21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Ολυμπιακός Novasports Prime
  • 21:30 EuroLeague: Μπαρτσελόνα – Βίρτους Μπολόνια Novasports4
  • 23:30 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime


