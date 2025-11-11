Euroleague: Η Ντουμπάι έβαλε «stop» στο εντυπωσιακό σερί του Ερυθρού Αστέρας

EPA/ALI HAIDER

Η Ντουμπάι επικράτησε 102-86 του Ερυθρού Αστέρα, τον οποίο ανάγκασε στην πρώτη του ήττα, μετά από εφτά διαδοχικά θετικά αποτελέσματα.

Στην αναμέτρηση που άνοιξε την αυλαία της «διαβολοβδομάδας» η ομάδα των Εμιράτων πανηγύρισε την τέταρτη νίκη της στη σεζόν.

Η Ντουμπάι ανέβηκε στο 4-6 και παράλληλα ανάγκασαν τους «ερυθρόλευκους» του Βελιγραδίου στην τρίτη ήττα τους, έχοντας πλέον ρεκόρ 7-3.

Οι γηπεδούχοι κυριάρχησαν στα ριμπάουντ και στη δημιουργία, ενώ με τα εξαιρετικά ποσοστά ευστοχίας τους είχαν τον έλεγχο του αγώνα στο μεγαλύτερο μέρος. Στην τέταρτη περίοδο, ενίσχυσαν και την άμυνά τους, χωρίς να μειώσουν την παραγωγικότητά τους, με αποτέλεσμα να «πατήσουν γκάζι» και να φτάσουν άνετα στην επικράτηση με «100άρα».

Πρωταγωνιστής για τη Ντουμπάι ήταν ο Κέναν Καμένιας, ο οποίος σημείωσε career – high με 20 πόντους και 9 ριμπάουντ. Από τον Ερυθρό Αστέρα, που αγωνίστηκε χωρίς τον πολύτιμο Τσίμα Μονέκε, ξεχώρισε ο Εμπούκα Ιζούντου (16π.), ο οποίος, όμως, αποχώρησε τραυματίας πέντε λεπτά πριν το φινάλε.

ΤΑ ΔΕΚΑΛΕΠΤΑ: 29-21, 51-47, 69-65, 102-86

ΝΤΟΥΜΠΑΪ (Γκόλεματς): Μπέικον 16 (2), Αβράμοβιτς 17 (3), Αμπάς 2, Πρέπελιτς 8 (2τρ., 5ασ.), Μπέρτανς 8 (2), Έλις, Σανλί, Ράιτ 18 (1τρ., 6ασ.), Πετρούσεβ 13 (1τρ., 7ριμπ., 6ασ.), Καμένιας 20 (9ριμπ.)

ΕΡΥΘΡΟΣ ΑΣΤΕΡΑΣ (Ομπράντοβιτς): Μίλερ-ΜακΙντάιρ 9 (5ασ.), Μιλγένοβιτς, Μπάτλερ 10 (1), Νταβιντόβατς 5 (1), Κάλινιτς 8 (1), Ντόμπριτς 9 (3), Ιζούντου 16, Μοτιεγιούνας 12 (1), Οτζελέγιε 15 (3), Ντος Σάντος 2 (5ασ.)