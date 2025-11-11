Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR: Στο Παρίσι για το πρώτο από τα δύο βήματα

Ο Παναθηναϊκός φιλοξενείται απόψε από την Παρί (22:00) στη γαλλική πρωτεύουσα και θέλει να πάρει την νίκη για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και να πάμε με ψυχολογία και... αέρα στο ματς της Πέμπτης με τη Ρεάλ στη Μαδρίτη.

Αποστολή στο Παρίσι: Γιάννης Κουβόπουλος

Μία ακόμα διπλή αγωνιστική έχει ξεκινήσει για τον Παναθηναϊκό με τους "πράσινους" να βρίσκονται στη Γαλλία και να μετρούν αντίστροφα για το αποψινό ματς με την Παρί.

Η αποστολή του "τριφυλλιού" αναχώρησε χθες το μεσημέρι από το "Ελευθέριος Βενιζέλος" με τον Εργκίν Αταμάν να έχει στην αποστολή 13 παίκτης, καθώς οι τρεις σέντερ της ομάδας δε μπορούν να βοηθήσουν λόγω των τραυματισμών τους, ενώ εκτός έμεινε και ο Βασίλης Τολιόπουλος.

Αντιθέτως κανονικά ακολούθησε την αποστολή ο Κένεθ Φαρίντ. Το νέο μεταγραφικό απόκτημα του "τριφυλλιού" πήρε μέρος στη χθεσινή πρωινή προπόνηση της ομάδας, έδειξε να βρίσκεται σε αρκετά καλή κατάσταση και όπως τόνισε ο Εργκίν Αταμάν αναμένεται να του δώσει μεγάλο χρόνο συμμετοχής στον αποψινό αγώνα.

Στο πλευρό των συμπαικτών του, αν και δεν μπορεί να βηοθήσει, βρίσκεται και ο Ματίας Λεσόρ ο οποίος έχει ξεκινήσει να ακολουθεί τις αποστολές της ομάδας για να αρχίσει σιγά σιγά να μπαίνει και πάλι στο κλίμα, παρά το γεγονός ότι οι νέες αρνητικές εξελίξεις αναφορικά με τον τραυματισμό του τον πάνε ακόμα πιο πίσω.

Ο Παναθηναϊκός αναμένεται να έχει πολύ δύσκολο έργο μιας και τα πολλά και σοβαρά προβλήματα τραυματισμών που έχει να διαχιεριστεί για μία ακόμα φορά ο Εργκίν Αταμάν, ανεβάζουν τον βαθμό δυσκολίας, κόντρα σε μια ομάδα που παίζει γρήγορο και επικίνδυνο μπάσκετ και μέσα στην έδρα της αν βρει ρυθμό μπορεί να κάνει τη ζημιά.

Διαιτητές της αναμέτρησης θα είναι οι οι Mιγκέλ Άνχελ Πέρεζ (Ισπανία), Γκίτις Βίλιους (Λιθουανία) και Αρνάου Πάντρος (Ισπανία).