Euroleague: Σε Παρίσι, Μαδρίτη ο Παναθηναϊκός, σε ΣΕΦ, Μιλάνο ο Ολυμπιακός | Το τηλεοπτικό πρόγραμμα

Δείτε το τηλεοπτικό πρόγραμμα της τέταρτης «διπλής» εβδομάδας της Euroleague και πότε παίζουν Παναθηναϊκός AKTOR κι Ολυμπιακός.

Με ακόμα μία «διαβολοβδομάδα» συνεχίζεται η δράση στην κορυφαία διασυλλογική διοργάνωση του ευρωπαϊκού μπάσκετ.

Στο πλαίσιο της τέταρτης «διπλής» εβδομάδας, ο Παναθηναϊκός AKTOR έχει δύο εκτός έδρας αποστολές σε Παρίσι και Μαδρίτη, κόντρα στην Παρί (11/11, 22:00) και στη Ρεάλ (13/11, 21:45).

Ο Ολυμπιακός, από την πλευρά του, υποδέχεται στο ΣΕΦ τη Ζάλγκιρις (12/11, 21:15) και στη συνέχεια θα ταξιδέψει για το Μιλάνο, όπου θα αντιμετωπίσει την Αρμάνι (14/11, 21:30).

Δράση υπάρχει και στο Eurocup, όπου υπάρχει διπλή ελληνική εκπροσώπηση. Για την 7η αγωνιστική, υπάρχουν οι αναμετρήσεις, Άρης Betsson – Μπαχτσεσεχίρ (11/11, 20:00) και Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Cosmorama Travel (12/11, 21:30).

Το τηλεοπτικό πρόγραμμα σε Euroleague και Eurocup

Τρίτη 11 Νοεμβρίου

18:00 EuroLeague: Ντουμπάι-Ερυθρός Αστέρας Novasports Prime

20:00 EuroCup: Άρης Betsson – Μπαχτσεσεχίρ Novasports4

21:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Μακάμπι Τελ Αβίβ Novasports6

21:05 EuroLeague: Χάποελ Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Novasports Start

21:30 EuroLeague: Παρτίζαν – Μονακό Novasports2

21:30 EuroLeague: Βίρτους Μπολόνια – Αναντολού Εφές Novasports3

21:30 EuroLeague: Βαλένθια – Ρεάλ Μαδρίτης Novasports5

22:00 EuroLeague: Παρί – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

24:00 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Τετάρτη 12 Νοεμβρίου

19:00 EuroCup: Μπεσίκτας – Τρέντο Novasports4

20:00 Playmakers, Α’ μέρος Novasports Prime

21:15 EuroLeague: Ολυμπιακός – Ζάλγκιρις Novasports Prime

21:30 EuroCup: Λόντον Λάιονς – Πανιώνιος Cosmorama Travel Novasports4

21:30 EuroLeague: Μπάγερν Μονάχου – Μπαρτσελόνα Novasports5

21:30 EuroLeague: Αρμάνι Μιλάνο – Βιλερμπάν Novasports Start

23:15 Playmakers, B’ μέρος Novasports Prime

Πέμπτη 13 Νοεμβρίου

20:30 Playmakers - Α΄μέρος Novasports Prime

21:00 EuroLeague: Φενέρμπαχτσε – Χάποελ Τελ Αβίβ Novasports4

21:00 EuroLeague: Ερυθρός Αστέρας – Μονακό Novasports5

21:45 EuroLeague: Ρεάλ Μαδρίτης – Παναθηναϊκός AKTOR Novasports Prime

21:45 EuroLeague: Παρί – Βαλένθια Novasports Start

22:00 EuroLeague: Μακάμπι Τελ Αβίβ – Μπασκόνια Novasports6

23:45 Playmakers - B΄μέρος Novasports Prime

Παρασκευή 14 Νοεμβρίου