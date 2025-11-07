Βαθμολογία EuroLeague: Πήρε το ντέρμπι η Ρεάλ - Τριπλή ισοβαθμία στην κορυφή
Δείτε πώς διαμορφώθηκε η βαθμολογία της Euroleague μετά την ολοκλήρωση της 9ης αγωνιστικής και σε ποια θέση βρίσκονται ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός.
Η Ρεάλ Μαδρίτης ήταν η μεγάλη νικήτρια στο ισπανικό ντέρμπι για την 9η αγωνιστική της EuroLeague, επικρατώντας με 101-92 της Μπαρτσελόνα.
Η ομάδα του Σέρτζιο Σκαριόλο σούταρε με εκπληκτικά ποσοστά, έχοντας 19/34 δίποντα, 15/25 τρίποντα και 18/19 βολές. Ο Τρέι Λάιλς έκανε προσωπικό ρεκόρ καριέρας στην Euroleagu με 29 πόντους (5/7διπ., 4/6τρ., 7/7β.) και από 15 πόντους πρόσθεσαν οι Φακούντο Καμπάτσο και Μάριο Χεζόνια. Για την Μπαρτσελόνα, που έπαιζε κατά βάση άναρχο μπάσκετ κυνηγώντας διαρκώς τη Ρεάλ, ο Ουίλ Κλάιμπερν είχε 19 πόντους και ο Κέβιν Πάντερ 18.
Σε ένα «θρίλερ» δύο παρατάσεων η Αρμάνι Μιλάνο κατάφερε να πάρει το «διπλό» κόντρα στην Αναντολού Εφές, ενώ η Ζαλγκίρις Κάουνας δε δυσκολεύτηκε να επικρατήσει με 86-77 απέναντι στην Βαλένθια.
Τέλος, ο Ολυμπιακός στο ΣΕΦ κέρδισε την Παρτιζάν 80-71 με ανατροπή, εκμεταλλευόμενος τις 31 βολές που εκτέλεσε.
Τα αποτελέσματα της 9ης αγωνιστικής:
Ερυθρός Αστέρας - Παναθηναϊκός AKTOR 86-68
Φενερμπαχτσέ - Βιλερμπάν 81-67
Ντουμπάι BC - Χάποελ Τελ Αβίβ 97-109
Μπασκόνια - Βίρτους Μπολόνια 87-76
Παρί - Μπάγερν Μονάχου 82-86
Μακάμπι Τελ Αβίβ - Μονακό 107-112
Αναντολού Εφές - Αρμάνι Μιλάνο 93-97
Ζαλγκίρις Κάουνας - Βαλένθια 86-77
Ολυμπιακός - Παρτιζάν 80-71
Μπαρτσελόνα - Ρεάλ Μαδρίτης 92-101
Η βαθμολογία:
1) Ζαλγκίρις Κάουνας 7-2
2) Ερυθρός Αστέρας 7-2
3) Χάποελ Τελ Αβίβ 7-2
4) Ολυμπιακός 6-3
5) Μονακό 6-3
6) Ρεάλ Μαδρίτης 5-4
7) Βαλένθια 5-4
8) Παναθηναϊκός AKTOR 5-4
9) Μπαρτσελόνα 5-4
10) Μπάγερν Μονάχου 5-4
11) Αρμάνι Μιλάνο 4-5
12) Παρί 4-5
13) Φενερμπαχτσέ 4-5
14) Μπολόνια 4-5
15) Ντουμπάι BC 3-6
16) Αναντολού Εφές 3-6
17) Μπασκόνια 3-6
18) Παρτιζάν 3-6
19) Μακάμπι Τελ Αβίβ 2-7
20) Βιλερμπάν 2-7
Η επόμενη αγωνιστική (10η):
11/11
18:00 Ντουμπάι BC - Ερυθρός Αστέρας
21:00 Φενερμπαχτσέ - Μακάμπι Τελ Αβίβ
21:05 Χάποελ Τελ Αβίβ - Μπασκόνια
21:30 Παρτιζάν - Μονακό
21:30 Βίρτους Μπολόνια - Αναντολού Εφές
21:30 Βαλένθια - Ρεάλ Μαδρίτης
22:00 Παρί - Παναθηναϊκός AKTOR
12/11
21:15 Ολυμπιακός - Ζαλγκίρις Κάουνας
21:30 Μπάγερν Μονάχου - Μπαρτσελόνα
21:30 Αρμάνι Μιλάνο - Βιλερμπάν