Μπαρτζώκας: «Περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με Φουρνιέ και Μιλουτίνοφ»

Ο Ολυμπιακός θα υποδεχθεί αύριο (07/11, 21.15) την Παρτιζάν, στο πλαίσιο της 9ης αγωνιστικής της EuroLeague με τους «ερυθρόλευκους» να θέλουν να προσθέσουν μία ακόμα νίκη στο ενεργητικό τους.

«Εμείς έχουμε καλύτερο ρεκόρ εκτός έδρας. Έχουμε 3 νίκες σε 4 ματς. Το καλό είναι ότι αποφύγαμε το ταξίδι. Όμως, μια ομάδα που είναι συμπαγής όπου και να παίξει, θα είναι έτοιμη να παίξει. Το ίδιο ισχύει και για την Παρτιζάν. Είναι καλή ομάδα και φυσικά περιμένουμε να παίξει καλύτερα από ότι στο τελευταίο παιχνίδι στο Ντουμπάι, γιατί έχει τον προπονητή, την ποιότητα και το ταλέντο να παίξει καλύτερα» είπε αρχικά ο τεχνικός του Ολυμπιακού και εν συνεχεία αναφέρθηκε στα προβλήματα που έχει να διαχειριστεί κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας της ομάδας.

«Μια μέρα απουσίασε λόγω ασθένειας ο Γουόρντ, όμως, χθες επανήλθε. Χθες δεν προπονήθηκε ο Φουρνιέ γιατί ήταν άρρωστος. Σήμερα ήρθε αλλά δεν θα προπονηθεί, ελπίζουμε όμως πως θα είναι στην αποστολή. Άρρωστός ήταν επίσης και ο Μιλουτλινοφ. Όλοι τους ανέβασαν πυρετό. Ο Μιλουτίνοφ προπονήθηκε, όμως, σήμερα και πιστεύω πως και εκείνος θα αγωνιστεί αύριο. Έχουμε κάποια θέματα, όμως, είμαι αισιόδοξος πως θα τα ξεπεράσουμε και πως αύριο θα είναι όλοι τους στην διάθεση της ομάδας για να παλέψουμε το παιχνίδι».

Από την πλευρά του, ο Κώστας Παπανικολάου αναφερόμενος στους back to back αγώνες και πως πρέπει να τα διαχειριστεί η ομάδα, αλλά και ο ίδιος, απάντησε: «Δεν θα πω κάτι που δεν έχει ξαναειπωθεί. Θα πρέπει να έχεις κοντή μνήμη και στην ήττα και στη νίκη. Θα πρέπει να φτιάχνεις την ψυχολογία σου το επόμενο ματς, που είναι πάντα το πιο σημαντικό. Από κει και πέρα, υπάρχει και η διαχείριση του κάθε ενός και σωματικά και πνευματικά. Είναι πολλά μικρά κομμάτια που σε βοηθούν να κάνεις μια επανεκκίνηση για το επόμενο ματς. Δεν είναι εύκολο, όμως, είμαστε επαγγελματίες αθλητές και πλέον έχει γίνει τρόπος ζωής».