Κάλινιτς: «Αυτή είναι η συνταγή της νίκης κόντρα στον Παναθηναϊκό»

Ο παίκτης του Ερυθρού Αστέρα μίλησε για την αποψινή αναμέτρηση με τους «πράσινους» και τόνισε ότι η ομάδα του θα πρέπει να «χτυπήσει» στη front line.

Ο Νίκολα Κάλινιτς γνωρίζει καλύτερα από τον καθένα τις δυσκολίες που κρύβει μια αναμέτρηση με τον Παναθηναϊκό, ακόμα και αν οι «πράσινοι» έχουν τόσα πολλά αγωνιστικά θέματα. Κυρίως στη front line. Και ο Σέρβος παίκτης, στις δηλώσεις του για τον αποψινό αγώνα, τόνισε μεταξύ άλλων ότι πρέπει η ομάδα του να «χτυπήσει» στο πρόβλημα του Παναθηναϊκού.

«Έχει προβλήματα με τους ψηλούς παίκτες, νομίζω ότι θα προσπαθήσουμε να αποκτήσουμε ένα πλεονέκτημα εκεί, στους ψηλούς, όπως κάναμε στα τελευταία παιχνίδια. Να πάρουμε εύκολους πόντους από αυτό - έτσι ανεβαίνει η ενέργεια του κοινού και της ομάδας. Αυτή είναι η συνταγή, αλλά είναι μια πολύ ταλαντούχα ομάδα. Θα πρέπει να επιτεθούμε κοντά στο καλάθι» ανέφερε αρχικά και πρόσθεσε:

«Έχουμε μια καλή ευκαιρία να ισοφαρίσουμε το ρεκόρ, αν και δεν το γνώριζα καν. Δεν το σκεφτόμαστε, αυτή είναι δουλειά των δημοσιογράφων και των στατιστικολόγων. Θέλουμε να συνεχίσουμε να παίζουμε καλό μπάσκετ στην Ευρωλίγκα. Χάσαμε από τη Σπαρτάκ και θέλουμε να επιστρέψουμε. Νομίζω ότι θα είναι μια υπέροχη ατμόσφαιρα, ένα σπουδαίο παιχνίδι, πάμε για τη νίκη».