Καραπαπάς: «Νέοι κανονισμοί; Υπομονή, αρχίζει η ταινία...» - Παράπονα Ολυμπιακού για τη διαιτησία

Ο αντιπρόεδρος και γενικός διευθυντής του Ολυμπιακού, Κώστας Καραπαπάς εξέφρασε τα παράπονα των Πειραιωτών για την διαιτησία στον αγώνα με την Κηφισιά και προανήγγειλε εξελίξεις.

Ο Ολυμπιακός κλείνει με τον χειρότερο τρόπο το 2025, μετρώντας δύο σερί ισοπαλίες στη Super League, που ενδέχεται να τον... γκρεμίσουν από την κορυφή της βαθμολογίας, εφόσον η ΑΕΚ κερδίσει απόψε τον ΟΦΗ.

Οι Πειραιώτες, χωρίς τον Ελ Κααμπί στη σύνθεσή τους δεν δημιούργησαν κινδύνους για την αντίπαλη εστία, τα βρήκαν σκούρα απέναντι στη μαχητική και παθιασμένη Κηφισιά, η οποία κατάφερε να φύγει με τον βαθμό της ισοπαλίας από το Καραϊσκάκη.

Οι φιλοξενούμενοι διαμαρτυρήθηκαν έντονα για το πέναλτι με το οποίο άνοιξε το σκορ ο Ολυμπιακός, αλλά οι άνθρωποι των ερυθρολεύκων είχαν πολλά παράπονα από τον διαιτητή Ευαγγέλου μετά το τέλος του αγώνα.

Κυρίως για τις καθυστερήσεις που κρατήθηκαν (11 λεπτά), αλλά και για την τελευταία φάση της αναμέτρησης, όπου ζητούν πέναλτι στον Ζουλιάν Μπιανκόν.

Τη δυσαρέσκειά του για τη διαιτησία εξέφρασε και ο Κώστας Καραπαπάς μέσω ανάρτησής του στο Instagram, με τον αντιπρόεδρο των νταμπλούχων Ελλάδας να ανεβάζει σχετικό βίντεο με τη φάση:

«Νέοι κανονισμοί;;; Αυτό το πέναλτι δεν το είδε ο διαιτητής! Δεν το είδε ο VAR, δεν θα το δει και ο Λανουά… Μάλλον μπερδέψατε την καλή μας πρόθεση με κάτι άλλο. Καλά Χριστούγεννα και οπλιστείτε με υπομονή. Αρχίζει η ταινία…», ανέφερε χαρακτηριστικά.