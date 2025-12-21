Ολυμπιακός - Κολοσσός: Ντεμπούτο για Μόρις - Εκτός οι Βεζένκοφ, Ουόκαπ, Φουρνιέ

Onsports Team

Ο Ολυμπιακός υποδέχεται τον Κολοσσό Ρόδου στο ΣΕΦ για την 11η αγωνιστική της Stoiximan GBL.

Ο Μόντε Μόρις θα πραγματοποιήσει το ντεμπούτο του με τους Πειραιώτες, καθώς βρίσκεται στη 12άδα του Γιώργου Μπαρτζώκα και θα πάρει σημαντικό χρόνο συμμετοχής για να βρει ρυθμό.

Ωστόσο, υπάρχουν και σημαντικές απουσίες, μιας κι εκτός αποστολής του Ολυμπιακού για τη σημερινή αναμέτρηση (21/12, 13:00, EΡΤ2 ΣΠΟΡ) θα έμειναν οι Τόμας Ουόκαπ, Σάσα Βεζένκοβ, Εβάν Φουρνιέ για λόγους ξεκούρασης, όπως και οι Τάισον Ουόρντ, Σακίλ Μακίσικ και Μουσταφά Φαλ.