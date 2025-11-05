Παναθηναϊκός AKTOR: «Δένει» τον κορμό του, εξασφαλίζει το μέλλον του

Η ανανέωση του συμβολαίου του Κώστα Σλούκα για έναν ακόμα χρόνο, ουσιαστικά, ολοκλήρωσε έναν κύκλο συμφωνιών της διοίκησης του Παναθηναϊκού με παίκτες «κλειδιά» της ομάδας, με τους «πράσινους» να ενεργούν με εντυπωσιακό τρόπο και να «κλειδώνουν» τον… κορμό τους στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens.

Είναι γνωστό και αποδεκτό από όλους (φίλους και εχθρούς) πως ο Παναθηναϊκός τα τελευταία χρόνια, σε διοικητικό επίπεδο, έχει κάνει στροφή 180 μοιρών, έχοντας μια τελείως διαφορετική προσέγγιση σε θέματα μεταγραφών, ανανεώσεων συμβολαίων και υλοποίησης σχεδιασμού εν γένει, απ’ ότι μας έχει συνηθίσει.

Οι άνθρωποι του Παναθηναϊκού, πλέον, «μαγειρεύουν πριν πεινάσουν» και έχουν το… κεφάλι τους ήσυχο. Κάτι που δεν φαίνεται μόνο στα λόγια και τις προθέσεις τους, αλλά φαίνεται στις πράξεις τους.

Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος και η διοίκηση του «τριφυλλιού» έχει καταφέρει να «χτίσει» ένα εντυπωσιακό ρόστερ, που και τη φετινή σεζόν έχει ως απόλυτο στόχο την κατάκτηση του 8ου ευρωπαϊκού, αλλά ταυτόχρονα κάνει ότι χρειάζεται και με τον καλύτερο τρόπο για να κρατήσει την ομάδα «δεμένη».

Η αποκάλυψη της είδησης της συμφωνίας του Κώστα Σλούκα με τον Παναθηναϊκό για έναν ακόμα χρόνο ουσιαστικά έβαλε τέλος σε μια σειρά κινήσεων της διοίκησης του «τριφυλλιού» να δέσει τον βασικό της κορμό για πολλά χρόνια στα αποδυτήρια του Telekom Center Athens.

Το συμβόλαιο του αρχηγού των «πράσινων» έληγε το καλοκαίρι του 2026, αλλά μετά από μια ολιγόλεπτη κουβέντα με τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, το συμβόλαιο πήρε… παράταση για μια σεζόν ακόμα. Και το μόνο σίγουρο είναι ότι όσο ο Κώστας Σλούκας θα συνεχίσει να παίζει, θα παίζει στον Παναθηναϊκό.

Ο Σλούκας, όμως, ήταν ο τελευταίος. Δεν πρέπει να ξεχνάμε το νέο συμβόλαιο του Ντίνου Μήτογλου που θα τον κρατήσει στα «πράσινα» αποδυτήρια τουλάχιστον μέχρι το 2029, αλλά και όλες οι ανανεώσεις που έχει γίνει από την περασμένη σεζόν και κρατούν ήσυχο το κεφάλι των ανθρώπων της ομάδας και φυσικά του Εργκίν Αταμάν.

Ο Παναθηναϊκός με εντυπωσιακές κινήσεις, μεθοδικότητα και μυστικότητα έχει καταφέρει να μην απασχολήσει τα φώτα της δημοσιότητας για τις ανανεώσεις κορυφαίων παικτών και αυτές να βγαίνουν στο φως μόνο στο τέλος των διαπραγματεύσεων. Και μιλάμε για παίκτες κορυφαίου επιπέδου, όπως είναι ο Σλούκας, όπως είναι ο Ναν, όπως είναι ο Χουάντσο, όπως είναι ο Όσμαν, όπως είναι ο Λεσόρ.

Και δεν είναι μόνο αυτό. Ο Παναθηναϊκός μέσα από τις μεταγραφές του και μέσα από τις ανανεώσεις των συμβολαίων που έχει συμφωνήσει έχει καταφέρει να φτιάξει και έναν πολύ ισχυρό ελληνικό κορμό. Κώστας Σλούκας, Ντίνος Μήτογλου, Νίκος Ρογκαβόπουλος, Βασίλης Τολιόπουλος, Αλέξανδρος Σαμοντούρβ και Παναγιώτης Καλαϊτζάκης αποτελούν ένα «γαλανόλευκο» παζλ που «παντρεύει» εμπειρία, ενθουσιασμό και μέλλον. Ότι ακριβώς χρειάζεται ο οργανισμός του Παναθηναϊκού για να πορευτεί στον δρόμο των επιτυχιών τόσο τη φετινή σεζόν όσο και τα επόμενα χρόνια.

Τα συμβόλαια του «πράσινου» κορμού

Κώστας Σλούκας 2027

Ντίνος Μήτογλου 2029

Βασίλης Τολιόπουλος 2028

Αλέξανδρος Σμοντούρβ 2028

Παναγιώτης Καλαϊτζάκης 2027+1

Νίκος Ρογκαβόπουλος 2029

Κέντρικ Ναν 2028

Τζέριαν Γκραντ 2028

Τι Τζέι Σορτς 2027

Χουάντσο Ερνανγκόμεθ 2027

Τσέντι Όσμαν 2027

Ματίας Λεσόρ 2028