Παρτιζάν: Αμφίβολος ο Ουάσινγκτον για Ολυμπιακό

Με προβλήματα ξεκινάει η προετοιμασία της ομάδας του Βελιγραδίου για το ματς με τον Ολυμπιακό, καθώς ο Ζέλικο Ομπράντοβιτς μπορεί να στερηθεί των υπηρεσιών του Ντουέιν Ουάσινγκτον.

Λίγο πριν η Παρτιζάν στρέψει το ενδιαφέρον της στον αγώνα της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό, η ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς αντιμετωπίζει για την ABA League τη Ντουμπάι.

Στην αναμέτρηση αυτή ο "Ζοτς" δε θα έχει στη διάθεσή του τον Ντουέιν Ουάσινγκτον ο οποίος αντιμετωπίζει ενοχλήσεις στην πλάτη.

Μάλιστα, όπως αναφέρεται σε σέρβικα μέσα, το πρόβλημά του δεν είναι απλό μιας και δεν αποκλείεται ο παίκτης να χάσει και την αναμέτρηση της Παρασκευής με τον Ολυμπιακό στο Στάδιο Ειρήνης και Φιλίας.

Αυτή, βέβαια, θα κριθεί μετά την επιστροφή της Παρτίζαν στο Βελιγράδι. Τη φετινή σεζόν μετράει 11.8 πόντους, 1.5 ριμπάουντ και 2.6 ασίστ στην EuroLeague, σε 18'59'' μέσο όρο συμμετοχής.