Σοκ στον Παναθηναϊκό: Θλάση ο Γιούρτσεβεν, φουλάρουν για μεταγραφή οι "πράσινοι"

Δεν έχει τέλος η ατυχία στον Παναθηναϊκός καθώς ο Τούρκος σέντερ υπέστη θλάση, αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για τρεις εβδομάδες και οι "πράσινοι" πάνε στο Βελιγράδι χωρίς σέντερ. -Φουλάρει για μεταγραφή ο Παναθηναϊκός.

Δεν έχει τέλος η ατυχία στον Παναθηναϊκό καθώς οι "πράσινοι" θα στερηθούν των υπηρεσιών και του τελευταίου σέντερ που τους είχε απομείνει.

Ο Ομέρ Γιούρτσεβεν τραυματίστηκε κατά τη διάρκεια του αγώνα με τη Μονακό και μετά το τέλος της σημερινής προπόνησης πήγε στο νοσοκομείο ΥΓΕΙΑ όπου και υποβλήθηκε σε εξετάσεις.

Οι εξετάσεις έδειξαν πως έχει υποστεί θλάση αριστερού προσαγωγού, δευτέρου βαθμού και σύμφωνα με την αρχική εκτίμηση αναμένεται να μείνει εκτός δράσης για διάστημα τριών εβδομάδων.

Κάτι που σημαίνει ότι ο Παναθηναϊκός στον αγώνα της Τετάρτης με τον Ερυθρό Αστέρα στο Βελιγράδι πάει χωρίς σέντερ, μιας και ο Ματίας Λεσόρ είναι στο τελικό στάδιο της αποθεραπείας του και ο Ρισόν Χολμς είναι τραυματίας.

Φουλάρει για μεταγραφή ο Παναθηναϊκός

Από τον αγώνα του Παναθηναϊκού με τη Μακάμπι και τον τραυματισμό του Χολμς υπήρχε στο μυαλό των ανθρώπων της ομάδας η σκέψη να αποκτηθεί ένας ακόμα σέντερ, αλλά το σενάριο αυτό δεν συγκέντρωνε σοβαρές πιθανότητες.

Πλέον όμως τα δεδομένα άλλαξαν δραματικά. Το πρόβλημα στο "5" φάνηκε και στον αγώνα του Μόντε Κάρλο με την Μονακό, όπου ο Γιούρτσεβεν ήταν παρών, αλλά τώρα χωρίς τον Τούρκο σέντερ στην ομάδα ο Εργκίν Αταμάν δεν έχει κανέναν σέντερ στη διάθεσή του. Στις τάξεις της διοίκησης της ομάδας και του προπονητικού επιτελείου έχει σημάνει... συναγερμός με τους "πράσινους" να ψάχνουν άμεσα παίκτη για να καλυφθεί το κενό που υπάρχει σε μια πολύ δύσκολη και κομβική περίοδο της σεζόν.