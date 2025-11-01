Ομάδες

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Ελλάδα

Ευρώπη

Κόσμος

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, όταν το μάτι γυαλίσει θα δούμε μαγείες»
Γιάννης Κουβόπουλος Γιάννης Κουβόπουλος 01 Νοεμβρίου 2025, 02:38
EUROLEAGUE

Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, όταν το μάτι γυαλίσει θα δούμε μαγείες»

Ο ιδιοκτήτης της ΚΑΕ Παναθηναϊκός με παρέβασή του μέσω των social media έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και έδειξε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη στον Εργκίν Αταμάν και το ρόστερ της ομάδας. 

Λίγες ώρες μετά το αρνητικό αποτέλεσμα στο Μόντε Κάρλο, ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος "χτύπησε" με ανάρτησή του στο instagram και με ξεκάθαρη τοποθέτησή του έδειξε ότι έχει πλήρη εμπιστοσύνη τόσο στον Εργκίν Αταμάν, όσο και στο ρόστερ της ομάδας. Αρκεί άπαντες να καταλάβουν ότι με τη φανέλα μόνο δεν κερδίζεις. 

Αναλυτικά η ανάρτηση του Δημήτρη Γιαννακόπουλου:

«Καμία ανησυχία... Θέμα χρόνου να καταλάβουμε ότι η φανέλα δεν κερδίζει ποτέ από μόνη της και ότι χρειάζεται αυτοσεβασμός, ζήλος για νίκη, αυτοθυσία διότι η ομάδα είναι πάνω από όλους, αλλά και το μάτι πρέπει να γυαλίζει.

Αναπόφευκτα θα γίνει και τότε θα δούμε μαγείες».
 
5a3c2a0c dc45 40b6 b211 26fa6face5b7


Ροή ειδήσεων

EUROLEAGUE
Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, όταν το μάτι γυαλίσει θα δούμε μαγείες»
1 ώρα πριν Δημήτρης Γιαννακόπουλος: «Καμία ανησυχία, όταν το μάτι γυαλίσει θα δούμε μαγείες»
EUROLEAGUE
Euroleague Βαθμολογία: Στο 5-3 Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
4 ώρες πριν Euroleague Βαθμολογία: Στο 5-3 Παναθηναϊκός AKTOR και Ολυμπιακός
EUROLEAGUE
Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58: «Ανάσανε» μετά από κακοποίηση του μπάσκετ
4 ώρες πριν Ολυμπιακός – Χάποελ Τελ Αβίβ 62-58: «Ανάσανε» μετά από κακοποίηση του μπάσκετ
EUROLEAGUE
«Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;»
5 ώρες πριν «Τι διαιτησία είναι αυτή; Τι κάνετε;»
Όλες οι ειδήσεις
Newsbomb.gr Queen.gr Onmed.gr Astrology.gr Mothersblog.gr Gossip-tv.gr Ratpack.gr
ΜΕΛΟΣ ened Monetized by DPG Digital Media Group
©2011-2025 Onsports.gr - All rights reserved