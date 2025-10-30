Ομάδες

Φραστικό επεισόδιο ανάμεσα σε Μπαρτζώκα και Σπανούλη
Οnsports Τeam 30 Οκτωβρίου 2025, 00:12
EUROLEAGUE

Φραστικό επεισόδιο ανάμεσα σε Μπαρτζώκα και Σπανούλη

Γιώργος Μπαρτζώκας και Βασίλης Σπανούλης είχαν φραστικό επεισόδιο κατά τη διάρκεια του αγώνα της Μονακό με τον Ολυμπιακό.

Μεγάλη ένταση υπήρξε στο ΣΕΦ, με τον τεχνικό της Μονακό να έχει φραστικό επεισόδιο με τον προπονητή του Ολυμπιακού.

Όλα ξεκίνησαν από το επεισόδιο του Ντόρσεϊ με τον Στραζέλ, με τον Βασίλη Σπανούλη να έχει συνομιλία με τον παίκτη του στην Εθνική, κάτι που έφερε τον εκνευρισμό του Γιώργου Μπαρτζώκα, που είπε στον προπονητή της Μονακό να μην μιλάει στους παίκτες του.

Ο Σπανούλης μάλιστα δεν άφησε την ατάκα του τεχνικού του Ολυμπιακού αναπάντητη και τον κάλεσε να καθίσει στον πάγκο του.



